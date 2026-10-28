Formula 1 Amerika GP

Bearman ve Gasly, Austin’de yaşadıkları teması değerlendirdi: "Hiç pişman değilim"

ABD GP’deki temasın ardından Oliver Bearman ceza alıp yarışı terk etmek zorunda kalsa da hamlesinin arkasında dururken Gasly, hasara rağmen puan almayı başardı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 12:10

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Liam Lawson, Racing Bulls, Pierre Gasly, Alpine, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Logan Riely / Getty Images

COTA’da gerçekleştirilen yarışın ilk bölümünde Sanal Güvenlik Aracı periyodunun sona ermesiyle Pierre Gasly’nin arkasındaki Oliver Bearman, 13. virajda Alpine pilotunun iç tarafına daldı. İki araç arasında yaşanan temasın ardından Bearman, rakibini geride bıraksa da Haas VF-26'da oluşan ciddi taban hasarı ve aldığı 10 saniyelik ceza nedeniyle yarışını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Onuncu sırada finiş görerek Alpine hanesine puan yazdıran Pierre Gasly ise hafif bir temas gibi görünmesine rağmen tabanında büyük bir hasar oluştuğunu ve bu durumun kendisini Liam Lawson ile 9.'luk mücadelesinden alıkoyduğunu belirtti.

Oliver Bearman, Haas

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Oliver Bearman, yaşanan kazayı ve hamlenin boyutunu şu sözlerle değerlendirdi: "İç çizgiye yerleştim, Pierre beni gördü çünkü biraz alan bıraktı ama bana göre bu alan pek yeterli değildi. Yarım araç sığacak kadar bir boşluk vardı ve ben hamleyi yapmaya karar verdiğimde artık buharlaşıp kaybolamazdım.”

“Sonuç olarak temas yaşadık ve aracımda büyük bir hasar meydana geldi. Muhtemelen Pierre’in aracına da zarar verdim.”

“Yazık oldu çünkü bu temasın bedelini çok ağır ödedim ve hasar yarışımı mahvetti.”

“Yere basma gücünün azalması nedeniyle tur başına yaklaşık bir saniye kaybediyordum ve tüm bunların üstüne bir de ceza aldım.”

“Dürüst olmak gerekirse bu hamleyi yaptığıma hiç pişman değilim. Çünkü şu aşamada özel bir şey yapmazsak, biraz şanslı ve agresif olup şansımızı zorlamazsak puan alamayız. Zira saf hız anlamında bunu başarabilecek kadar hızlı değiliz."

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Manuel Eletto

Alpine pilotu Pierre Gasly ise olayla ilgili şunları söyledi: "Ollie ile yaşadığımız temasın ardından tabanda oldukça büyük bir hasar oluştu, buna rağmen 10. sırayı koruyabilmiş olmamız sevindirici.”

“Açıkçası çok küçük bir temastı ve tabanın bu kadar hasar görmesini beklemiyordum. Bu temas bize yarış içinde muhtemelen 5 ila 10 saniye arasında zaman kaybettirdi.”

“Bence atağı biraz iyimser bir hamleydi. Çılgınca değildi ama biraz iyimserdi. İdeal bir durum değildi ancak aynı zamanda şansını denemesi de anlaşılabilir.”

“Sadece pek temiz bir atak olmadı."

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- Motorsport.com Ekibi

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