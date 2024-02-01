Bearman ve Fittipaldi, 2024'te Haas'ın yedek pilotları olacak

Bearman cumartesi günü Robert Shwartzman ve Antonio Giovinazzi ile birlikte Ferrari'nin yedek pilotu olarak onaylanmıştı ve artık hafta sonları Grand Prix'lere katılabildiğinde her iki rolü de üstlenecek.

18 yaşındaki pilot geçen yıl Meksika ve Abu Dabi'de 1. antrenman seanslarında Haas adına piste çıkmıştı. Aynı zamanda son yarışta genç sürücü testine de katıldı. Bu hafta da Barselona'da 2022 Ferrari SF-75 ile biraz daha F1 kilometresi kaydetti.

Alışılmadık bir şekilde Haas, Bearman için altı 1. antrenman seanslarından oluşan yoğun bir program hazırladı. Bu da FIA'nın bir çaylak pilotu iki yarış hafta sonunda piste çıkarma zorunluluğunun çok ötesine geçiyor.

Bearman Imola, Barcelona, Silverstone, Hungaroring, Mexico City ve Abu Dabi'de piste çıkacak.

Ayrıca bu yıl Prema takımında devam ederek Formula 2'deki ikinci yılını geçirecek.

Haas'ın uzun süredir yedek pilotu olan Fittipaldi'nin bu yıl Rahal Letterman Lanigan Racing ile bir IndyCar'da piste çıkacak. Ancak anlaşma açıklandıktan sonra Haas'a dahil olmaya devam etmek ve çakışmayan hafta sonlarında yedek pilot olmak istediğini açıkça belirtti.

Sezonu 15 Eylül'de sona erecek ve ABD'de iki ve Brezilya'da bir yarışra dahil olmak üzere F1 takviminin son yedi hafta sonu için tamamen serbest kalacak.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Reserve Driver, Haas F1 Team

Yeni takım patronu Ayao Komatsu, "Oliver geçen sezon Meksika ve Abu Dabi'deki antrenman seansı programlarının yanı sıra test programıyla da bize uyum sağlayarak muazzam bir iş çıkardı."

"2024'te ona 1. antrenman seanslarında daha fazla tur atma fırsatı vermeyi dört gözle bekliyoruz. Testler çok önemli olduğundan, bu hem Oliver'ın gelişimini değerlendirmemiz hem de bir F1 aracında yer almasını sağlamak için önemli bir çalışma süresi olacak."

"Pietro'nun altıncı sezonda da bizimle birlikte olması süreklilik sağlaması ve yıllar boyunca hem pistte hem de pist dışında programımıza büyük katkılarda bulunması açısından çok değerli."

"Bu sezon tam zamanlı bir IndyCar' a katılacağı için heyecanlıyız. Böylece yapmayı sevdiği şeyi yapabilecek, bu da yarışmak, ama Haas ailesinin bir parçası olarak bizim için de hâlâ burada." dedi.

Bearman, "Önümüzdeki sezon MoneyGram Haas F1 Takımı'nın bir parçası olacağım için gerçekten çok mutluyum. Geçen yıl takımdaki herkesle birlikte çalışarak harika bir deneyim yaşadım ve bu yıl bunu geliştirmeyi dört gözle bekliyorum."

"Yedek pilot görevlerimin yanı sıra 1. antrenmanda yer alacağım birkaç yarış olacak. Bu da benim için heyecan verici. Haas F1 Team ve Scuderia Ferrari'ye bana olan inançları ve destekleri için minnettarım." dedi.

En son bir F1 aracıyla geçen yıl Abu Dabi testinde piste çıkan Fittipaldi, "MoneyGram Haas F1 Takımı ile altıncı sezonuma giriyor olmaktan mutlu ve gururluyum."

"Geliştirme çalışmalarımıza devam etmeyi ve 2024 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası boyunca takımı elimden gelen en iyi şekilde desteklemeyi dört gözle bekliyorum." dedi.