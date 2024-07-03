Bearman ve Doohan, Silverstone'daki ilk antrenman seansına katılacak
Oliver Bearman ve Jack Doohan, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya GP'de yeniden Formula 1 aracının direksiyonuna dönecekler.
Sezon boyunca her takım en az iki antrenman seansında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorunda kalıyor. Takımlar da genellikle bu tür seanslarda ya ticari anlaşmalar yaptıkları sürücüleri ya da akademide yer alan genç yetenekleri piste çıkarıyor.
Silverstone'da çaylak kategorisinde yer alan yani en fazla iki Formula 1 yarışına çıkmış isimler piste geri dönecek.
Williams zaten Franco Colapinto'nun piste çıkacağını doğrulamıştı. Şimdi Alpine, Pierre Gasly'nin yerine ilk seansta Jack Doohan'ın piste çıkacağını açıkladı.
Jack Doohan, Alpine A524
Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Bu, Avustralyalı sürücünün kendisini göstermesi için bir başka önemli fırsat olacak.
Doohan, Kanada GP'si sırasında ilk antrenman seansında piste çıkmıştı. Böylelikle Alpine, iki hakkını da yılın ilk yarısında kullanmış olacak.
Avustralyalı sürücüye katılacak bir diğer çaylak isim de Haas ile piste çıkmaya hazırlanan Oliver Bearman olacak.
2024'te Haas ile Formula 1'e geçmeye hazırlanan Bearman, bu sezon VF-24 ile üçüncü kez piste çıkacak. Amerikalı sürücünün bu yıl dört antrenman seansına daha katılması planlanıyor.
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