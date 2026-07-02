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Formula 1 Avusturya GP

Bearman uyardı: Haas, geliştirme yarışında rakiplerinin gerisinde kalabilir

Oliver Bearman, Avusturya Grand Prix'sinin ardından Haas'ın geliştirme temposunu artırmaması halinde orta grubun gerisine düşebileceğini söyledi.

Owen Bellwood Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Formula 1'deki ikinci sezonuna oldukça güçlü bir başlangıç yapmış, Avustralya ve Çin Grand Prix'lerinde Haas VF-26 ile puan almayı başarmıştı. Ancak sonraki altı yarışta Britanyalı pilot yalnızca Kanada Grand Prix'sindeki 10.'luk sayesinde hanesine bir puan daha ekleyebildi.

Bu sonuçların ardından Bearman, pilotlar şampiyonasında 11. sırada yer alırken, Haas ise şampiyonada yedinci sıraya geriledi ve Racing Bulls'un 23 puan gerisinde bulunuyor.

Genç pilot, Amerikan ekibinin artık Racing Bulls ve Alpine gibi orta grubun diğer takımları karşısındaki rekabet avantajını kaybettiğini düşünüyor. Bearman'a göre bunun temel nedeni, rakiplerinin araçlarını Haas'tan daha hızlı ve daha etkili şekilde geliştirmesi.

Bearman, "Şu an bulunduğumuz nokta bu. Farkların pistten piste, düzlüklerin uzunluğuna göre değiştiğini düşünüyorum. Burada belki biraz daha gerideydik ama Barselona'da da durum aynıydı. Ondan önce Monako'da da benzer bir tablo vardı."

"Hızımız bu seviyede. Ne yazık ki üzerinde çalışmamız gereken çok şey var."

Rakiplerine kıyasla performans kaybının nedeninin oldukça açık olduğunu söyleyen Bearman, diğer takımların getirdiği güncellemeleri işaret etti.

"Onlar daha fazla güncelleme getirdi ve getirdikleri güncellemeler de daha etkiliydi. Büyük bir adım attılar, biz ise atamadık. Durum bundan ibaret."

"Genel olarak yere basma kuvveti eksikliğimiz var ama özellikle arka tarafta bu sorunu çok hissediyoruz. Viraj girişlerinde ciddi şekilde zorlanıyoruz. Bu yüzden ayakta kalabilmek için aerodinamik dengeyi oldukça düşük seviyede kullanmak zorunda kalıyoruz."

Bununla birlikte Haas için umut verici gelişmeler de bulunuyor. Takım henüz Ferrari'nin Avusturya Grand Prix'sinde kullandığı güncellenmiş güç ünitesini kendi aracında kullanmadı. Ayrıca yeni performans güncellemeleri de hazırlanıyor.

Takım patronu Ayao Komatsu ise Avusturya hafta sonunun ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Temel performans seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bunun anlamı daha hızlı bir araca sahip olmak ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Umarım bu performans artışını mümkün olan en kısa sürede araca kazandırabiliriz."

Oliver Bearman

Oliver Bearman

Fotoğraf: Eric Le Galliot

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