Bearman: “Umarım Lewis'ten bir şeyler öğrenebilirim”

Bearman yeni sezonda Ferrari motoru kullanan Haas ile yarışırken, Hamilton da Ferrari fabrika takımına katılacak.

Bearman, bir Ferrari sürücüsü olduğu için de ikilinin zaman zaman aynı yerde bulunması gayet mümkün.

Genç sürücü bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirme hedefinde.

Sky’a konuşan Bearman, "Lewis’in sahip olduğu büyük deneyim takımla paylaşması harika olacak."

“Lewis yedi kez dünya şampiyonu oldu, bu da pek çok insanın övünemeyeceği bir şey.”

“Tecrübelerini bir şekilde benimle paylaşabilecek olması harika. Umarım ondan çok şey öğrenebilirim.”

“Ferrari için çok değerli bir kazanım olacağını düşünüyorum.”

"Ben de Ferrari'nin gelmiş geçmiş en genç pilotu oldum, ki bu benim için çok özel bir gerçek.”

“Elbette, 2021'den beri beni destekledikleri için bu takımla şampiyonluğu kazanmayı hayal ediyorum.”

“Uzun zaman önce bende bir şeyler gördüler, bana inandılar ve hatta Ferrari için ciddi bir risk olmasına rağmen Cidde'de yarışmam için bana güvendiler." dedi.