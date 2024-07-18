Bearman, tecrübeli ve hızlı bir takım arkadaşı istiyor

Oliver Berman 2025 yılında Formula 1'de Haas takımı için yarışacak ve takım arkadaşının Esteban Ocon olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu, Haas'ın yeni sezonda daha genç ve yeni bir sürücü kadrosuna sahip olacağı anlamına da geliyor. Fakat Ocon, Bearman'a da yardımcı olmasını sağlayacak iyi bir deneyime sahip.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Bearman, Haas'ın ikinci koltuğunda Magnussen mi yoksa Ocon'u mu görmek istediği sorusuna kaçamak yanıt verdi.

Bearman, "Bu zor bir soru ama karar her halükarda bana bağlı değil."

"Elbette takım arkadaşımın tecrübeli ve hızlı bir sürücü olmasını isterim ki ondan bir şeyler öğrenebileyim."

"Bence bu nitelikler her iki sürücüde de var."

"Formula 1'de yarışmak istiyorsanız bu iki niteliğe de sahip olmanız gerekir." dedi.