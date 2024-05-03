Bearman söylentilerine karşı Magnussen: "Ben bebek bakıcısı değilim"

Oliver Bearman, Haas'ta Nico Hulkenberg'in yerine geçmesi için öne sürülürken Kevin Magnussen " Formula 1'de çocuklara bakmak için bulunmadığını" söyledi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, medyaya konuşuyor Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

31 yaşındaki pilot, Hulkenberg'in Stake ve muhtemel bir Audi sürüşü için takımdan ayrılmasını beklemediğini, Ferrari'nin genç pilotu Bearman'ın bu yıl altı FP1 seansına katılmış olması nedeniyle onun yerini alacağını düşündüğünü açıkladı.

Bearman'ın Suudi Arabistan'da apandisit rahatsızlığı geçiren Carlos Sainz'ın yerine Ferrari'nin son dakikada çıktığı yarışta elde ettiği yedincilik, Haas CEO'su Ayao Komatsu'nun Britanyalı pilotla ilgilenmesiyle birlikte 2025'te tam zamanlı bir yarış için şansını artırdı.

Ancak Magnussen, Bearman'ın katılımı yönündeki düşüncelere sert bir yanıt verdi.

"Buraya küçük çocuklarla ilgilenmek için gelmedim. Bunu evde yapıyorum," diyen Magnussen, Bearman'a bakacağı yönündeki iddialar üzerine RacingNews365'in de aralarında bulunduğu medyaya cevap verdi ve Mick Schumacher'in 2022'de takım arkadaşı olduğu dönemle kıyaslamalarda bulundu.

"Umarım arabadaki adamımız Nico gibi yetkin, profesyonel ve tutarlı olur ve benim diğer arabada olup olmayacağımı da göreceğiz." dedi.