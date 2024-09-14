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Formula 1 Azerbaycan GP

Bearman: "Sorunsuz bir hafta sonu geçirmek istiyorum"

Oliver Bearman, antrenman gününü başarılı bir şekilde tamamladığını ve cumartesi günü performansını daha da geliştirmek istediğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Oliver Bearman, cuma günü yapılan antrenmanlarda sabırlı bir şekilde adım adım ilerlemekten memnun olduğunu belirtti.

Bearman şunları söyledi: "Tam bir cuma günü geçirmek güzeldi. Acele etmeden adım adım ilerledim."

"Cuma günü performansımdan oldukça memnunum. Bakü'de araca ve kendine güvenmek çok önemliydi."

Bearman, cumartesi hakkında şunları ekledi: "Bugün de hedefim yine performansımla gurur duymak. Bu da ancak kendimi geliştirerek ve yeteneklerime uygun bir seviyede sonuç alara olacak. Ayrıca sorunsuz bir performans sergilemek istiyorum."

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