Bearman: "Sorunsuz bir hafta sonu geçirmek istiyorum"

Oliver Bearman, cuma günü yapılan antrenmanlarda sabırlı bir şekilde adım adım ilerlemekten memnun olduğunu belirtti.



Bearman şunları söyledi: "Tam bir cuma günü geçirmek güzeldi. Acele etmeden adım adım ilerledim."



"Cuma günü performansımdan oldukça memnunum. Bakü'de araca ve kendine güvenmek çok önemliydi."



Bearman, cumartesi hakkında şunları ekledi: "Bugün de hedefim yine performansımla gurur duymak. Bu da ancak kendimi geliştirerek ve yeteneklerime uygun bir seviyede sonuç alara olacak. Ayrıca sorunsuz bir performans sergilemek istiyorum."