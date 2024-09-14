Bearman: "Sorunsuz bir hafta sonu geçirmek istiyorum"
Oliver Bearman, antrenman gününü başarılı bir şekilde tamamladığını ve cumartesi günü performansını daha da geliştirmek istediğini söyledi.
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Oliver Bearman, cuma günü yapılan antrenmanlarda sabırlı bir şekilde adım adım ilerlemekten memnun olduğunu belirtti.
Bearman şunları söyledi: "Tam bir cuma günü geçirmek güzeldi. Acele etmeden adım adım ilerledim."
"Cuma günü performansımdan oldukça memnunum. Bakü'de araca ve kendine güvenmek çok önemliydi."
Bearman, cumartesi hakkında şunları ekledi: "Bugün de hedefim yine performansımla gurur duymak. Bu da ancak kendimi geliştirerek ve yeteneklerime uygun bir seviyede sonuç alara olacak. Ayrıca sorunsuz bir performans sergilemek istiyorum."
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