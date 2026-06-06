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Formula 1 Monako GP

Bearman son antrenman seansında kaza yaptı

Oliver Bearman, Monako hafta sonunun son antrenman seansında kaza yaptı ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Son antrenman seansının bitmesine yaklaşık 15 dakika kala yaşanan olayda Bearman, Haas aracıyla hızlı tur denemesi sırasında kontrolü kaybetti.

En iyi turuyla 13. sırada yer alan genç pilot, sıralama turları öncesinde derecesini geliştirmeye çalışırken üçüncü virajda aracının arka tarafındaki yol tutuşunu kaybederek bariyerlere sert şekilde çarptı.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Çarpmanın etkisiyle aracın arka bölümünde ciddi hasar oluşurken, Haas ekibi aracın sıralama turlarına yetiştirilmesi için zamanla yarışmaya başladı.

Kazanın ardından Bearman telsizden ekibine, “Özür dilerim, aracın tabanını vurduğum için oldu. Tümsekte tamamen kontrolü kaybettim, çok üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

Bearman’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

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