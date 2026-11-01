Formula 1 Meksika GP

Bearman: "Ocon ve takım arasındaki olay beni gerçekten strese soktu"

Oliver Bearman, Esteban Ocon'un Meksika Grand Prix'si öncesinde Haas tarafından yarış dışı bırakılmasının kendisini ciddi şekilde endişelendirdiğini söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 12:50

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas, cumartesi sabahı yaptığı açıklamayla Esteban Ocon'un Autódromo Hermanos Rodríguez'de yarışmayacağını duyurdu. Fransız pilotun yerine takımın yedek sürücüsü Ryo Hirakawa görevlendirildi. Takım, kararın gerekçesine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Fransız yayın organı L'Équipe, Ocon ile Komatsu arasında yapılan bir toplantının aniden sona erdiğini ve olay sırasında 'fiziksel bir tartışma yaşanmış olabileceğini' öne sürdü.

Ocon ise X üzerinden yaptığı açıklamayla bu iddiaları reddetti: "Haas'ın bu hafta sonu düzenlenecek Meksika Grand Prix'sine katılmayacağımı doğrulayan kararının ardından, durumla ilgili bazı basın haberlerine ve spekülasyonlara resmi olarak yanıt vermek istiyorum."

"Dün gece, farklı bakış açıları nedeniyle ilgili taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Böyle bir görüşmenin yapıldığını kabul etmekle birlikte, herhangi bir anlaşmazlığı çözmek amacıyla fiziksel şiddetin herhangi bir biçimde kullanıldığına ilişkin tüm haberleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum."

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından basın mensuplarına konuşan Oliver Bearman'a, Ocon'un yarış dışı bırakılması hakkındaki düşünceleri soruldu.

Britanyalı pilot bu konuda kendisinin de bilgisinin olmadığını açıkladı: "Evet, bu durum beni gerçekten strese sokuyor."

"Çok zor bir durum ve açıkçası tam olarak neler yaşandığını bilmiyorum."

"Ancak böyle durumlar yaşandığında kimse mutlu olmaz."

Bir gecede takımın lider sürücüsü konumuna yükselen Bearman, Formula 1'deki ilk Grand Prix'sine hazırlanan Hirakawa'ya yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Bearman, “Söyleyebileceğim tek şey, öğrenme sürecini hızlandırmak için elbette Ryo'ya mümkün olduğunca yardımcı olduğum. Ayrıca onun Formula 1'deki ilk deneyimini yaşayacak olmasından dolayı çok mutluyum."

"Bu onun için harika bir anı ve müthiş bir deneyim olacak. Ancak elbette oldukça zorlu ve üzücü bir koşulda gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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