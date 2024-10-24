Bearman, Meksika GP ilk antrenman seansında Leclerc'in yerini alacak
Oliver Bearman, Meksika Grand Prix'si ilk antrenman seansında Charles Leclerc'in yerine Ferrari direksiyonunda olacak.
Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari and Haas F1 Team
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
Geçtiğimiz mart ayında Oliver Bearman, Cidde'deki hafta sonunda apandisit sorunu nedeniyle yarışamayacak durumda olan Carlos Sainz'in yerine geçmişti.
Bearman, Suudi Arabistan'da üçüncü serbest antrenman seansına, sıralama turlarına ve ardından yarışa katıldı ve pazar günkü yarışı yedinci sırada tamamladı.
Şimdi ise Hermanos Rodriguez pistinde hafta sonunu başlatacak olan ilk antrenman seansında bir kez daha SF-24 direksiyonunda olacak. Bearman, bu kez Charles Leclerc'in yerine geçecek.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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