Bearman: "Kariyerimin en garip kazasıydı"

Monako'da üçüncü antrenman seansının son bölümünde Massenet virajına yaklaşırken pist üzerindeki tozlu bölgeye giren Oliver Bearman, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Yaşadığı anı değerlendiren Bearman şunları söyledi: "Tozlu bölgeye girdim ve aracın kontrolünü kaybettim."

"Kariyerimde yaşadığım en garip kazaydı. Aracın davranışı ve hafta sonu boyunca yaşadıklarımız düşünüldüğünde tamamen alışılmadık bir durumdu."

"Bir anda kendimi ters yönde bakarken buldum, gerçekten çok tuhaftı. Görüntüleri tekrar izlediğimde sadece biraz toza çıktığımı gördüm. Trafikteki Mercedes'ten kaçınmak için biraz daha sağ tarafta kalmıştım ki Monako'da bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Ancak mekanikerler aracı yeniden hazırlama konusunda harika bir iş çıkardı ve sıralamalarda araç oldukça iyi hissettiriyordu. Bu yüzden sonuç daha da üzücü oldu."

"Sarı bayrak çıkmadan önce attığım tur, o aşamada beni rahatlıkla ilk 10'un içine sokacak kadar iyiydi. Bu da bizi kolayca Q2'ye taşıyacaktı."

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Kırmızı bayrağın ardından son denemesi için piste çıkan Bearman, lastiklerini ideal sıcaklığa getiremediğini belirtti.

"Kırmızı bayraktan sonra yaklaşık iki buçuk dakika sıra bekledik ve yeni lastiklerle doğrudan hızlı tur hazırlığı yapmak zorunda kaldım."

"Hafta sonunun geri kalanında sürekli hazırlık turları yapıyorduk. Bu yüzden lastiklerim olması gerekenden yaklaşık 10 derece daha soğuktu ve tur boyunca sürekli kayıyordum. Son bölümde iyi bir tur atacak yol tutuşuna sahip değildim. Bu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı."

Yüzme havuzu bölümünde de ciddi bir kayma yaşayan Bearman, o anla ilgili de konuştu: "Hiç yol tutuş yoktu."

"%110 ile sürüyordum, elimden gelen her şeyi veriyordum çünkü kusursuz bir tur atmam gerektiğini biliyordum. Ancak yol tutuşu tamamen kaybolmuştu. Tünele geldiğimde en iyi turumdan yarım saniye gerideydim."

"Turumu atarken sarı bayrak nedeniyle yavaşlamak zorunda kaldım. Her şeyi denedim ama yeterli olmadı."

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images