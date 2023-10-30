Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi”
Ferrari pilot akademisinin genç pilotu Oliver Bearman, Meksika Grand Prix’si antrenman turlarında ilk kez Formula 1 aracı kullandı. Antrenman kapsamında Haas aracı kullanan Bearman, antrenman seansının hayatının en hızlı geçen bir saati olduğunu ve tekrar Formula 1 aracı kullanmak için sabırsızlandığını söyledi.
Oliver Bearman’in Meksika Grand Prix’sinin ilk antrenman seansında Kevin Magnussen’in aracını kullanmasıyla Haas, bu sezon ilk kez bir genç pilotu antrenman seanslarında görevlendirmiş oldu.
Formula 2 pilotu Bearman, deneyimli pilot Nico Hulkenberg’e benzer tempo tutturarak dikkatleri üzerine çekti. Genç pilot çıktığı antrenman seansında Hulkenberg’in yalnızca onda iki saniye kadar gerisinde kaldı.
Oliver Bearman, Haas tarafından yayınlanan videoda şunları söyledi: “İlk kez bir Formula 1 aracı kullanmak, diğer pilotlarla aynı anda pistte olmak inanılmaz bir histi.”
“İlk kez piste çıkarken biraz gergindim ancak arabaya gerçekten hızlı şekilde adapte oldum ve limitte sürmeye başladım.”
“Genel olarak iyi bir seans geçirdik. Takımın çalışma planına sadık kaldık ve elimizden gelen her şeyi uyguladık.”
“Kişisel performansımdan oldukça memnunum. Genel olarak gerçekten iyi değerlendirilebilecek bir seans koştuk. Haas takımındaki dostlarıma ne kadar teşekkür etsem az.”
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Oliver Bearman, Haas VF-23, garajdan ayrılıyor
“Seans bittiğinde biraz üzgündüm çünkü bir saatlik antrenman seansı hayatımın en hızlı geçen bir saati oldu.”
“Antrenman seansının bu kadar çabuk bitmesi elbette üzücüydü, keşke tüm hafta sonu araçta kalabilseydim ancak ne yazık ki gerçekleşmesi imkansız. Takımdakilerin övgüsünü almak ve onları mutlu etmek çok güzeldi.”
Pilotların acil durumlarda 5 saniyeden önce çıkmasını zorunlu kılan kuralın kendisini streslendirdiğini söyleyen Bearman, sözlerini şöyle bitirdi: “Haas aracına binmek gerçekten çok güzeldi. Bence bu araçta olmak bana yakıştı.”
“Araçtan çıkma meselesi beni oldukça gerdi çünkü kurallara göre 5 saniye içerisinde kokpitten çıkmak zorundasınız. Boyumun uzunluğundan dolayı bu mesele beni oldukça zorladı.”
“Bu meselenin de üstesinden geldiğimde üstümden yük kalktı.”
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