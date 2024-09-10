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Formula 1 Azerbaycan GP

Bearman, ilk tam F1 hafta sonuna çıkmaya hazırlanıyor

Oliver Bearman, Formula 1'deki ilk tam hafta sonu deneyimine hazırlandığını ve heyecanla beklediğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Oliver Bearman, Haas F1 Takımı

Oliver Bearman, Haas F1 Takımı

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

2025'te Haas'ta yarışacağı açıklanan genç Formula 2 pilotu Oliver Bearman, yaklaşan Baku Grand Prix'sinde ilk tam yarış hafta sonuna çıkmaya hazırlanıyor.

Kevin Magnussen'in ceza puanı sınırını aşması nedeniyle bir grand prix'den men edilmesinin ardından, Oliver Bearman bu hafta sonu Bakü'de Haas koltuğuna geçecek.

Bearman, daha önce antrenman seanslarına katılmış olsa da, bu kez tüm hafta sonunu tamamlama şansı bulacak olmasından dolayı heyecanlı olduğunu ifade etti.

Özellikle Baku'nun kendisi için favori pistlerden biri olduğunu belirten Bearman, başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, in the garage

Oliver Bearman, Haas F1 Team, in the garage

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bearman şunları söyledi: "İlk tam hafta sonumda yarışmak için sabırsızlanıyorum. Takımla birlikte antrenmanlara katıldım ancak bunun üzerine bir şeyler inşa edip, tam bir hafta sonu geçirmek gerçekten heyecan verici bir fırsat."

"Geçen yıl Bakü'de çok başarılı oldum ve gerçekten en sevdiğim pistlerden biri. Bu yüzden bir an önce başlamak için heyecanlıyım. Simülatörde biraz zaman geçirdim, kesinlikle zorlu bir pist ve cadde pisti olduğu için bariyerler oldukça yakın."

"Özellikle ünlü kale bölümü gibi bazı yerler çok dar. Bu da üzerinde durulması gereken bir nokta; hıza yavaşça, olabildiğince kontrollü bir şekilde ulaşmak önemli."

"Araçta çok fazla tur attığım için mutluyum çünkü bu benim için ilk tam hafta sonu olacak ve bu daha önce yaşamadığım bir deneyim."

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