Bearman ile görüştüğünü açıklayan Marko: "Onu Ferrari için eğitmemiz düşünülemez"

Carlos Sainz'ın apandisit rahatsızlığı nedeniyle Suudi Arabistan'daki perşembe antrenmanlarının ardından hastaneye gitmesinin ardından Ferrari, yarış hafta sonunun geri kalanı için 18 yaşındaki yedek pilotu Bearman'ı çağırdı. Bearman ilk olarak Formula 2 için Cidde'deydi ve ana yarışı için pole pozisyonunu elde etmişti.

Ancak Bearman kısa sürede Formula 1'deki ilk yarışına odaklanmak zorunda kaldı ve ortaya koyduğu performansla padoktaki pek çok kişinin dikkatini çekti. İngiliz pilot etkileyici bir performansla yarışı 7. sırada noktaladı.

Bu durum Bearman'ın F1 gridinde kalıcı bir yer edinmesi konusunda pek çok spekülasyona yol açtı. Marko, Ferrari'nin bir parçasıyken Bearman'la "bilgilendirici bir görüşme" yapıldığını doğruladığı için bir an için Red Bull'un ikinci takımı VCARB'de bir koltuk bulabileceği bulup bulamayacağı soruları akla geldi. Ancak Marko böyle bir şeyin olmayacağını söyledi.

Bearman'ın Charles Leclerc'in izinden gitmesi ve etkileyici ilerleyişinin devam etmesi halinde Ferrari takımına geçmesi muhtemelken Marko, rakipleri için bir sürücü geliştirmenin Red Bull'un çıkarına olmayacağını söyledi.

Bearman'ın VCARB'ye geçmesi önerisi gündeme geldiğinde OE24'e konuşan Marko, "Aslında onunla bilgilendirici bir konuşma yaptık ama o sırada zaten Ferrari Akademisi'ndeydi."

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Onu Ferrari için eğitmemiz düşünülemez." dedi.

Marko'nun bu kararlı tutumu, 2024'ün ilk iki yarışında takım arkadaşı Yuki Tsunoda karşısında zorlanan Daniel Ricciardo'ya baskı uyguladığı bir dönemde geldi.

Ancak, VCARB ile olmayacak olsa da Marko, Bearman'ın gridde olması gerektiğini açıkça belirtti. Potansiyel olarak Ferrari müşterisi Haas'ı önerdi. Bearman, Haas ile iki kez 1. antreman seansı tamamladı ve kendisi için bu sezon boyunca daha fazlası planlanıyor.

Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ın Ferrari ile 2025'ten itibaren çok yıllık sözleşmeleri bulunuyor.

Marko, "Onlar [Ferrari] Hamilton'ı yüksek bir fiyata satın aldılar ve Leclerc ile uzun vadeli bir sözleşmeleri var. Ben olsam çocuğu [Bearman] gelecek yıl Haas gibi daha küçük bir takıma verirdim."

"Bir yıl öğrenmenin kimseye zararı olmaz, ayrıca üzerindeki baskıyı da azaltır." dedi.

Bearman, Avustralya Grand Prix'sinde F2 görevine geri dönerek şampiyonluk mücadelesine kaldığı yerden devam edecek.