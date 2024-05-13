Bearman, Haas ile Imola'daki ilk antrenmana katılacak
Ferrari ve Haas'ın yedek pilotu Oliver Bearman, bu hafta sonu Imola'daki ilk seansta VF-24'ün direksiyonuna geçecek.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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