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Formula 1

Bearman, Haas ile Imola'daki ilk antrenmana katılacak

Ferrari ve Haas'ın yedek pilotu Oliver Bearman, bu hafta sonu Imola'daki ilk seansta VF-24'ün direksiyonuna geçecek.

Ezel Tan
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu yıl Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın yerini alan ve pazar günü puan almayı başaran Oliver Bearman'ın cuma günleri Haas'la piste çıkması zaten planlanıyordu.
2025 için adı Hulkenberg'den boşalan Haas F1 koltuğuyla ciddi şekilde anılan genç sürücü, bu hafta sonu Imola'da piste çıkacak.
Resmi açıklamaya göre Bearman, cuma günkü ilk antrenman seansında Haas pilotu Kevin Magnussen'in yerini alacak.
Bearman şöyle konuştu: “Takıma yeniden katılmayı ve Imola'daki ilk seansta piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
"Takım güçlü bir sezon geçiriyor ve son birlikteliğimizden bu yana sahip olduğum ekstra deneyimle, yakaladıkları form grafiğinin devam etmesine yardımcı olmayı umuyorum!”
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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