Formula 1 Meksika GP

Bearman, Haas ile devam etmek istiyor: “Şu anda son ayrıntıları netleştiriyoruz”

Haas ile 2027 sezonu için resmi sözleşme uzatması henüz açıklanmayan Oliver Bearman, geleceğine ilişkin kararın kendi kontrolünde olmadığını belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 13:40

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix’si öncesinde medya gününde konuşan Oliver Bearman, Haas ekibiyle yola devam etme niyetini net bir dille bir kez daha ortaya koydu. Takımın 15 Ekim’de Ocon’un yerine Rafael Camara'yı 2027 kadrosuna kattığını açıklamasının ardından gözler Bearman'a çevrilmişti. Takım patronu Ayao Komatsu'nun uzatma haberinin "çok yakında" geleceğini belirtmesine rağmen resmi duyurunun gecikmesi padokta tepki çekmişti. Bazı kaynaklar bu gecikmenin finansal şartlardan kaynaklandığını belirtmişti.

Ferrari ile uzun süreli sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki İngiliz pilot, sürecin arka planındaki detayları ve Haas ile olan hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Hedefim son derece net, Haas ile yola devam etmek istiyorum.”

“Arka planda üzerinde çalıştığımız birkaç detay var ancak önceliğimin Haas olduğu başından beri belliydi ve şu anda sadece son ayrıntıları netleştiriyoruz.”

Oliver Bearman, Haas F1

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Dürüst olmak gerekirse açıklamanın ne zaman yapılacağını bilmiyorum, çünkü süreç gerçekten benim elimde değil. Bana kalsa çoktan açıklanmış olurdu.”

“Ancak üzerinde çalıştığımız daha büyük resmi ilgilendiren bazı konular ve finansal detaylar var.”

“Nihai hedefim elbette bir gün Ferrari koltuğuna oturmak fakat şu an için Haas'a tamamen odaklanmış durumdayım. Kendi adıma yapabileceğimin en iyisini yapıp takımla birlikte gelişmeye devam etmek istiyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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