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Bearman-Haas anlaşması Ferrari'nin 2028 planları yüzünden mi gecikiyor?

Oliver Bearman'ın 2027 sezonunda Haas ile devam etmesi beklenirken sözleşme yenileme açıklaması bir türlü gelmiyor. Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre gecikmenin arkasında, genç pilotun Ferrari'deki uzun vadeli geleceği ve 2028 sezonu için koltuk beklentisi bulunuyor.

Kemal Şengül Roberto Chinchero

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 19:02

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Formula 1 pilot pazarında dikkat çeken gelişmelerden biri Oliver Bearman'ın geleceği. İngiliz pilotun 2027 sezonunda Haas ile devam etmesi bekleniyordu. Hatta Rafael Câmara'nın takıma katılacağının açıklanmasıyla birlikte Bearman'ın sözleşme yenilemesinin de duyurulacağı düşünülüyordu.

Ancak aradan haftalar geçmesine rağmen resmi açıklama gelmedi.

Meksika Grand Prix'si hafta sonunda konuya ilişkin konuşan hem Bearman hem de Haas takım patronu Ayao Komatsu, birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini doğruladı. Buna rağmen anlaşmanın neden geciktiğine ilişkin detayları paylaşmadı.

Bearman, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Haas ile devam etmek istiyorum. Bu kesinlikle hedefim. Arka planda üzerinde çalıştığımız bazı konular var ancak isteğim çok açık. Açıklamanın ne zaman geleceğini bilmiyorum, bu gerçekten benim kontrolümde değil. Bana kalsa çoktan açıklanmış olurdu. Ancak daha geniş bir çerçeveyi ilgilendiren bazı konular üzerinde çalışıyoruz."

İngiliz pilotun özellikle "daha geniş bir çerçeve" vurgusu yapması, anlaşmanın yalnızca 2027 sezonuyla ilgili olmadığını gösteriyor.

Ferrari ve 2028 sezonu, anlaşmanın kilit noktası

Bearman, 2021 yılında Formula 4 kategorilerindeki performansıyla dikkat çekmesinin ardından Ferrari Sürücü Akademisi'ne katıldı.

Formula 1'e yükselişi ise 2024 yılında hızlandı. Carlos Sainz'ın apandisit nedeniyle yarışamadığı Suudi Arabistan GP'sinde Ferrari koltuğuna geçen Bearman, etkileyici bir performans sergiledi. Aynı yıl Azerbaycan ve Brezilya GP'lerinde Haas adına da yarıştı.

2025 sezonunda Haas'ın tam zamanlı pilotu olan İngiliz isim, 2026'da da takımda kaldı.

Ferrari'nin genç pilotu için oluşturduğu yol haritası oldukça net görünüyordu: Haas'ta deneyim kazanmak, gelişimini sürdürmek ve ilerleyen yıllarda Maranello'ya geçiş yapmak.

Ancak Bearman'ın beklentileri zaman içerisinde değişmiş olabilir.

Geçen yıl Meksika GP'sinde dördüncü olarak kariyerinin en iyi Formula 1 sonucunu elde eden İngiliz pilot, bu süreçte Kimi Antonelli ve Isack Hadjar gibi kendi jenerasyonundan isimlerin üst düzey takımlara yükseldiğini de gördü.



Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Bearman'ın Ferrari'ye 2027 yılında geçme ihtimali ise Lewis Hamilton'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanmasıyla ortadan kalktı.

İşte anlaşmanın gecikmesindeki temel mesele de burada ortaya çıkıyor.

Bearman, Haas ile devam etmeye karşı değil. Ancak 2027 sezonunun ardından Ferrari'ye geçiş yapabilme konusunda daha fazla güvence istiyor olabilir.

Başka bir ifadeyle, Haas'ta bir sezon daha geçirmek, 2028'de Ferrari koltuğuna oturma ihtimaliyle desteklendiğinde İngiliz pilot açısından farklı bir anlam taşıyor.

Ferrari'nin ise henüz iki sezon sonrasına yönelik kesin bir garanti vermesi kolay görünmüyor. Özellikle 2027 sezonunda teknik ve sportif dengelerin nasıl değişeceği belirsizliğini koruyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Ferrari, 2028 sezonu için Bearman'a koltuk garantisi veremediği takdirde İngiliz pilotun Ferrari ile olan sözleşmesinden ayrılma ihtimali bulunuyor.

Bu durum, Haas ile yapılacak yeni anlaşmanın neden yalnızca 2027 sezonunu kapsayan basit bir sözleşme yenilemesi olmadığını açıklayabilir.

Komatsu: “Birlikte devam etmek istiyoruz”

Haas takım patronu Ayao Komatsu ise Bearman ile yollarına devam etmek istediklerini açıkça dile getirdi.

Komatsu, anlaşmanın gecikmesine neden olan detaylara girmek istemediğini belirterek şunları söyledi: "Anlaşmayı geciktiren konuların detaylarına giremiyorum ancak iki tarafın da devam etmek istediği kesin. Birlikte çok iyi çalışıyoruz, birbirimizi geliştiriyoruz ve en önemlisi birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz. Ollie takıma çok şey katıyor ve birlikte büyüyoruz. İsteklerimiz tamamen örtüşüyor. 2027'de devam etmek için bir çözüm üzerinde çalışıyoruz ve bunu bulacağımıza eminim."

Bearman'ın geleceğini zorlaştıran bir diğer konu ise pilot pazarındaki mevcut durum.

Şu an için İngiliz pilotun 2027 sezonunda Haas dışında gerçekçi bir seçeneği bulunmuyor. Beklenmedik bir gelişme yaşanmadığı takdirde Haas, Bearman'ın Formula 1'de yarışmaya devam edebileceği tek takım konumunda.

Bu nedenle Bearman'ın başka takımların ilgisini kullanarak pazarlık yapması da mümkün görünmüyor.

Asıl mesele, Haas ile yapılacak yeni sözleşmenin gelecekteki Ferrari fırsatını engellememesi.

Komatsu da Bearman'ın uzun vadeli hedeflerinin farkında.

Haas patronu, takımın önceliğinin İngiliz pilota 2027 sezonunda rekabetçi bir araç sunmak olduğunu söyledi. "Birlikte büyümek ve gridde yükselmek istiyoruz. Öncelikle 2027'de ona rekabetçi bir araç vermeliyiz. Bu kolay olmayacak çünkü 2026'da bazı hatalar yaptık ve bunun sonuçlarını gelecekte de hissediyoruz. Ancak kontrol edebildiğimiz her şeyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Umarım Ollie bizimle kalır."

Asıl mesele 2027 değil, 2028

Bearman, Haas ve Ferrari'nin hedefleri aslında birbiriyle çelişmiyor.

Haas genç pilotunu takımda tutmak istiyor. Bearman yarışmaya devam etmek istiyor. Ferrari ise uzun yıllardır yatırım yaptığı genç yeteneği kaybetmek istemiyor.

Ancak Ferrari'nin 2028 için garanti verememesi, bütün süreci karmaşık hale getiriyor.

Bearman için mesele 2027 sezonunda bir koltuk bulmak değil, Haas'ta geçireceği bir sezonun Ferrari'ye geçiş ihtimalini tehlikeye atmamasını sağlamak.

Haftalar önce formalite olarak görülen sözleşme yenilemesinin gecikmesinin arkasında da büyük ihtimalle bu uzun vadeli denge yatıyor.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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