Bearman, Giovinazzi ve Shwartzman, 2024'te Ferrari'nin yedek pilotu olacak
Ferrari'nin genç yeteneği Ollie Bearman, yeni sezonda Ferrari'nin yedek pilotu olarak Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman'a katılacak.
Şu anda Prema takımıyla Formula 2'de yarışan Scuderia Ferrari Sürücü Akademisi pilotu Oliver Bearman, yeni sezonda İtalyan ekibin desteğini almaya devam edecek.
Geçen yıl Haas ile testlere çıkan ve Amerikalı ekibi etkileyen genç sürücü, 2024 yılında Ferrari'nin yedek pilotu olarak görev yapacak.
Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman, yeni sezonda bu rolü Bearman ile paylaşacaklar. İkili, yeni sezonda WEC'in Hypercar sınıfında İtalyan takımla mücadele edecek.
Öte yandan genç yetenek Arthur Leclerc de yeni sezonda gelişim pilotu olarak Ferrari bünyesinde kalacak.
Leclerc, bu görevi Antonio Fuoco/Davide Rigon ikilisiyle paylaşacak.
Bu görev esas olarak simülatörde vakit geçirmeyi, araç gelişim çalışmalarında yer almayı, hafta sonları araç ayarlarına odaklanmayı ve sezon boyunca yapılan güncellemelerle ilgili korelasyon çalışmaları gerçekleştirmeyi kapsıyor.
Monakolu pilot aynı zamanda bu yıl Scuderia Baldini 27 ile İtalya GT şampiyonasında yarışacak.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Arthur Leclerc, Ferrari, has his photo taken with a fan
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