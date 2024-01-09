Bearman: "Formula 1'de yarışmak için gerekenlere sahibim"

Başarılı bir karting döneminin ardından motor sporları kariyerine başlayan Bearman, 2021 yılında hem ADAC F4 hem de İtalya F4 şampiyonalarında mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

Formula 3'teki ilk yılında şampiyona üçüncüsü olan Bearman, 2023'te F2'ye geçti ve dört galibiyet aldığı yılı altıncı bitirdi.

Yeni sezonda Prema ile bu seride devam edecek genç sürücü, aynı zamanda Ferrari genç sürücü programında yer alıyor.

Bu açıdan Bearman, 2023 sezonunu çabuk unutmayacak çünkü bir Formula 1 aracıyla ilk deneyimini geçen yıl yaşadı.

İlk olarak Ferrari'nin ana pisti Fiorano'da SF21 ile piste çıktı, ardından Gene Haas'ın takımı Haas F1 ile Meksika/Abu Dabi antrenmanlarına katıldı.

Britanyalı sürücü bu süreçte iyi bir performans sergiledi ve Amerikalı takımın yönetiminden büyük övgü aldı.

Bu yıl Formula 2'deki ikinci yılını geçirecek olan genç sürücü, F1'e geçiş konusunda kendisinden emin görünüyor.

Bearman, "Bunun için hazır olacağımı biliyorum."

"Olması gerekenlere sahibim fakat hazırlık süreci çok önemli olacak."

"Bunu söylerken, benim için şu anda asıl önemli olan şeyin Formula 2'de iyi bir iş çıkarmak olduğunun da farkındaym."

"Bu ilk adım olacak."

"Fakat bana ihtiyaç duyulursa, bunun için hazır olduğumdan şüphem yok." açıklamasında bulundu.

Bearman bu yıl Formula 1 aracıyla daha fazla antrenman ve test sürüşü yapmayı umuyor.

"Formula 1'e adım attığınızda, halihazırda birçok F1 yarışına çıkmış kişilere karşı yarışıyorsunuz ve bir çaylak olarak en iyisini yapmak kolay olmuyor."

"Bu yüzden iyi şekilde hazırlanmak benim için çok önemli."

Son çıkan söylentiler Haas'ın 2025 için Bearman'ı ikinci koltuğa getirmek istediği yönünde.