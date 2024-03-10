Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"

Suudi Arabistan'daki F2 yarışı için ilk sırayı alan Ferrari 'nin genç pilotu Bearman, apandisit nedeniyle yarış hafta sonuna devam edemeyen Carlos Sainz'ın yerine Cuma günkü 3. antrenman öncesinde göreve çağrıldı.

Tek bir antrenman seansına katılan Bearman, önce sıralamalarda 11. olarak, daha sonra ise yarışı 7. sırada tamamlayarak etkileyici performans sergiledi.

Bearman, Hamilton'ın F1'in en zorlu pistlerinden birinde yarıştıktan sonra aracından inmesine yardım etmek zorunda kaldığını ve idollerinden bazıları tarafından övülmesini takdir ettiğini söyledi.

Bearman, "Bu adamların mücadelesini izleyerek büyüdüm. Pisti onlarla paylaşmak güzeldi. Onların takdirini kazanmak benim için bir zevkti."

"[Lewis] resmen beni araçtan çekiyordu çünkü zorlanıyordum."

"Gerçekten fiziksel açıdan zorladı. Bunun gibi bir yarışta - sezonun en düşük bozulma pistlerinden biri ve en yüksek yanal G - hemen hemen 50 sıralama turu atıyorsunuz." dedi.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari'nin yedek sürücüsü olarak, Haas ile 1. antrenman ve test görevlerinin yanı sıra özel test programı olan Bearman, kısa sürede görev almaya yeterince hazırdı.

Ancak padoktakileri en çok etkileyen şey onun sakin ve soğukkanlı tavrıydı. Yoğun bir start ve ilk turda yaşanan arbede sırasında boyun eğmedi ve sert lastiklerdeki ikinci stint sırasında önündeki sürücülere ayak uydurarak kendini buldu.

Startta herhangi bir gerginlik hissedip hissetmediği sorulduğunda Bearman, "Dürüst olmak gerekirse, şaşırtıcı bir şekilde diğer yarışlar gibi hissettim."

"Prosedür F2 yarış startından biraz farklı, ancak ışıklar yandığında etrafınızdakilere odaklanıyorsunuz."

"Neyse ki F4 telsizleri yayın yapmıyordu, ancak F3'te biraz daha sinirliydim ve yıllar içinde bunun herhangi bir performans getirmediğini öğrendim."

"Ne olursa olsun sakin kalmaya çalıştım, özellikle de böyle bir durumda. Yarışın bize doğru geleceğini biliyorduk, bu yüzden sakin kaldım ve gelmesine izin verdim." şeklinde cevap verdi.

Bearman, Yuki Tsunoda ve Nico Hulkenberg'in başlangıçta enerjiyi daha iyi kullanarak kendisini geride bırakmalarının ardından "işi öğrenmekte" olduğunu kabul etti.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oliver Bearman, Ferrari SF-24 ile mücadele ediyor Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yeniden startta [Tsunoda'ya] oldukça iyi bir hamle yaptım ve içeriyi korumamı beklediğini sanmıyorum."

"Bu adamlardan çok daha hızlıydım ve enerji kullanımı konusunda benden biraz daha akıllıydılar ki bu daha önce hiç yapmak zorunda kalmadığım bir şeydi."

"Daha çok iş başında öğreniyordum. Özellikle de Nico'yla. O bataryasını doğru yerlerde kullanırken ben yanlış yerlerde kullanıyordum, bu yüzden bunu anlamam birkaç tur sürdü."