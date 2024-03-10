Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"
Ferrari ile ilk F1 yarışına Oliver Bearman, Cidde'deki sansasyonel ilk yarışının ardından Lewis Hamilton'ın kendisine aracından çıkarken yardımcı olduğunu söyledi.
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari
Mark Sutton / Motorsport Images
Oliver Bearman, Ferrari SF-24
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oliver Bearman, Ferrari SF-24 ile mücadele ediyor
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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