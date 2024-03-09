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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Bearman: "Ferrari F1 patronu beni, kahramanlık yapmamam konusunda uyardı"

Oliver Bearman, Cuma günü Cidde'de 3. antrenman seansında Carlos Sainz'ın aracına atladığında Ferrari Formula 1 patronu Fred Vasseur'ün kendisine "kahraman olmaya çalışma" dediğini söyledi.

Adam Cooper
Adam Cooper
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bearman, Sainz'ın apandisit nedeniyle ameliyat olmasının gerekmesinin ardından 3. antrenman seansı itibariyle Ferrari'de göreve çağrıldı.

18 yaşındaki pilot, Cumartesi günkü yarış için pole pozisyonunu elde ettikten sonra Prema F2 koltuğunu terk etmek zorunda kaldı ve Ferrari ile sıralama turlarına başlamadan önce F1 aracına alışması için sadece bir antrenman seansına sahipti.

Bearman, kendinden emin bir performansla güçlü bir izlenim bıraktı ve 11. sırada yer alarak Q3'ü kılpayı farkla kaçırdı.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur tarafından kendisine verilen tavsiyeyi açıklayan Bearman şunları söyledi: "Fred fazla konuşmaz ama söylediklerinde ciddidir. Bana adım adım ilerlemem gerektiği konusunda çok netti. Kahraman olmaya çalışmamam gerektiğini söyledi."

"Özellikle zaten iyi bir seans olan 3. antrenmandan sonra, benim için hedefi sadece bu şekilde devam etmem ve adım adım ilerlememdi."

Sainz Çarşamba ve Perşembe günleri kendini iyi hissetmemiş olsa da, Bearman onun yerine çıkabileceği konusunda hiçbir fikrinin olmadığı konusunda ısrar etti.

Autosport tarafından kendisine yedekte bekletilip bekletilmediği sorulduğunda Bearman, "Dürüst olmak gerekirse hayır. Bu sabah tamamen hazır bir şekilde uyandım ve 10. sıradan başlayacağım [ters grid sprint] F2 yarışıma tam olarak hazırdım."

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Günün oldukça geç saatlerinde, 3. antrenmandan sadece birkaç saat önce, bunu yapacağıma dair bir telefon aldım."

"Elbette F1'e ilk çıkışımı yapmak istediğim koşullar değil ve Carlos'a en iyi dileklerimi sunuyor ve iyileşmesini umuyorum. Ancak yine de bu harika bir fırsat." şeklinde cevap verdi.

Bearman, 1972'de Arturo Merzario'dan bu yana Ferrari ile F1'de ilk yarışına çıkan ilk sürücü olacak. Diğer taraftan Scuderia için yarışan en genç İngiliz sürücü olması gibi bazı önemli istatistikler de bulunuyor.

Bearman, "Yıldızlar aynı hizaya geldi. Kariyerimde çok hızlı bir ilerleme oldu."

"İki yıl önce, üç yıl önce henüz F4'teydim, ilk F1 testimi sadece üç ya da dört ay önce yaptım."

"Yani gerçekten hızlı bir ilerleme oldu. Ve evet, F1'deki ilk yarışıma kırmızı renkle çıkmak, umarım gelecek şeylerin bir işareti olur." dedi.

Bearman, durumun büyüklüğünü anlayacak zamanı olmadığı için uyarı eksikliğinin kendi lehine işlediğini söyledi.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Açıkçası gerilmeye ya da fazla düşünmeye vaktim olmadı. Çünkü saat o kadar geç olmuştu ki hemen hızlanmaya ve kaybettiğim zamanı yakalamaya odaklanmam gerekiyordu."

"Perşembe günkü çalışmaları kaçırmış olmak hayatımı biraz daha zorlaştırdı diyebilirim. Bu yüzden mühendislerle birlikte her şeyi çözmeye ve mümkün olduğunca çabuk hızlanmaya çalışıyordum."

"Durumun ciddiyetini düşünecek zamanım olmadı. Belki de bu iyi bir şeydi."

Bearman, Q2'nin sonunda ilk turunu atamadığı ve dolayısıyla son seansa geçemediği için biraz hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti.

Bearman, "Sanırım asıl kayıp ikinci turumdu. İlk turum üçüncü sektörde biraz dağınıktı ve orada çok zaman kaybettim. Ve evet, lastikler ikinci tur için en iyi pencerede değildi. Bu benim hatamdı."

"Ve ikinci turumun oldukça iyi olduğunu hissettim. Bilirsiniz, farklar çok yakın, ufak tefek kayıplar olduğunu gördüm, ama bu böyle. Küçük marjlar var." dedi.

Yarışa sabırlı bir şekilde yaklaşmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda Bearman şunları söyledi: "Kesinlikle. Benim hedefim de bu. Hata yapmamak ve geliştirmek. Sona ulaşmak, herhangi bir katliamdan kaçınmak ve kendime biraz deneyim kazandırmak. Ve umarım yarışın sonunda birkaç puanla dönebilirim.

Circuit staff replace the garage banner of Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, with that of Oliver Bearman, Scuderia Ferrari

Pist personeli Scuderia Ferrari'den Carlos Sainz'ın garaj afişini Scuderia Ferrari'den Oliver Bearman'ınki ile değiştiriyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Fiziksel açıdan F2'den büyük bir adım. Ancak kendimi her zaman ilk çıkışımı yapmaya hazır hissediyorum - bu F1 fırsatının ortaya çıkması durumunda bunun için çalışıyordum ve sonunda çıktı. Umarım bunu başarabilir ve iyi bir iş çıkarabilirim."

Bearman'ın iki Cidde yarışını kaçırarak F2 şampiyonluk mücadelesini tehlikeye atmak gibi bir endişesi yok.

"F2'nin amacı F1'e çıkmaktır. Yani bu fırsatı yakaladım, kaçırmamın imkanı yok. Bence burada F1'de iyi bir hafta sonu geçirirsem, bu F2'de ilk yarışı kazanmaktan ve pole yapmaktan çok daha fazlasını gösterir."

"F2'de işin yarısını yaptım. Pole pozisyonu aldım. Ve umarım, birkaç puan getirebilir ve neler yapabileceğimi gösterebilirim."

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