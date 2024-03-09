Bearman: "F1'e layık olduğumu kanıtlamak için daha ne yapabilirim bilmiyorum"

Bearman, cuma günü rahatsızlığından dolayı seanslara katılamayan ve apandisit ameliyatı olan Carlos Sainz'ın yerine Ferrari koltuğuna oturdu.

Bearman, sıralama turlarında az bir farkla Q3'ü kaçırdıktan sonra 11. oldu ve cumartesi günkü yarışta 7. sıraya yükselerek puan elde etmeyi başardı.

Yarışın ardından Bearman, şunları söyledi: "Harika bir yarıştı. Araç bugün adeta uçuyordu, bu da tabii ki büyük bir bonus ama bence temiz bir yarış çıkardık, hata yapmadık ve tam da aradığımız şey buydu; bu yüzden performansımdan memnunum."

"Elbette F2'de pole pozisyonunu aldıktan sonra hafta sonunu tamamlayamadığım için biraz hayal kırıklığına uğradım ama böyle bir fırsat geldiğinde bunu değerlendirmemek olmazdı. Bu yüzden bunu yaptığım için gerçekten mutluyum ve iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum."

"F1'de kalıcı olmak için başka ne yapabilirim bilmiyorum çünkü yılın geri kalanında F1'de olacağımı sanmıyorum. Hedefim buydu, bu hafta sonu harika bir şov yapmaktı ve bence iyi bir iş çıkardım, bu yüzden sorun yok. Şu anda yapabileceğim tek şey bu: F2'de zorlamaya devam etmek ve bir fırsatın ayağıma gelmesini ummak."

"Bu yıl Haas ile çok sayıda antrenman yapacağım bu yüzden onlarla bir ilişki kurmayı ve araçta daha fazla yol katetmeyi dört gözle bekliyorum. Umarım [tüm bunların sonunda] bir kapı açılabilir, bu harika olurdu."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Şimdi odak noktamız F2'ye geri dönecek. Şu anda F1'de F2'den daha fazla puanım var, dolayısıyla daha yapacak çok işim var."

Bearman, yarışı Lando Norris ve Lewis Hamilton'ın önünde bitirmeyi başardı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu Hamilton 2008'de ilk kez F1 yarışına çıktığında Bearman'ın henüz 3 yaşında olduğu düşünüldüğünde, Bearman'a onunla aynı gridi paylaşmanın nasıl bir his olduğu sorusu yöneltildi.

Bearman, "Hamilton ve Norris pite girdiler ve arkamda bir araç gördüm, bu yüzden oldukça hızlı geleceklerini düşündüm ama sonunda yumuşak lastik bekledikleri gibi bir performans göstermedi."

"Yaklaşık 2.5 saniye arkamdaydılar ve beş tur kala, eğer temiz tutarsam önde kalabileceğimi biliyordum."

"Düşündüğümde Hamilton'a kıyasla oldukça gencim ve bu harika. Bu adamların mücadelelerini izleyerek büyüdüm ve bu güzeldi... Bugün onlarla mücadele edemedim ama pisti onlarla paylaşmak güzeldi ve onların takdirini kazanmak bir zevkti." yanıtını verdi.