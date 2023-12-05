Bearman, F1 ve F2 araçları arasındaki temel farkları açıkladı

Oliver Bearman Formula 2'de Prema takımı için yarışıyor ve aynı zamanda Ferrari Sürücü Akademisi'nin en önemli üyelerinden birisi olarak görülüyor.

Abu Dabi'de sadece Formula 2 aracını sürmekle kalmadı, aynı zamanda cuma günkü ilk antrenman seansında Haas F1 aracıyla piste çıktı.

Salı günkü testte de yine Haas VF-23'ü süren Bearman, iki aracı doğrudan karşılaştırma fırsatı buldu.

Bearman,"Aracın ön kısmıyla başlayalım; Formula 1 araçlarında ön kanat çok karmaşık. Takımlar ön kanadı geliştirmekte özgürler ve bundan ötürü herkes, maksimum performansı elde etmek adına teknik düzenlemelerin izin verdiği sınıra yaklaşmaya çalışıyor."

"Formula 2'de ön kanat çok daha basit ve tüm araçlarda aynı tasarım var. Bu nedenle, tüm F2 takımları araçlarını hemen hemen aynı şekilde ayarlıyor ve bu konuda yapacak çok daha az işleri oluyor. Bu kanatları üretmek de daha ucuz."

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd Oliver Bearman, Prema Racing

"Bir Formula 1 aracının yan sidepodlarına bakarsanız, bunların F2'dekinden ne kadar karmaşık olduğunu açıkça görebilirsiniz. Şasinin etrafındaki hava akışını şekillendirmede çok önemli bir rol oynuyorlar. Takımlar bundan ötürü yere basma gücünü en üst düzeye çıkarmak adına farklı konseptler geliştiriyorlar."

"F2 aracında ise durumun sürekli güncelleme yapıldığı Formula 1'e kıyasla daha standart olduğunu söyleyebiliriz. Burada temelde aynı tasarım var."

"F2 aracının arka kanadı da F1'e kıyasla çok daha küçük ve çok daha az yere basma gücü üretiyor. Tüm sezon boyunca tek bir kanat versiyonu kullanıyoruz ve sadece kanat konumunu değiştirebiliyoruz."

"Oysa Formula 1 takımları piste bağlı olarak farklı yarışlara farklı arka kanat modelleri getiriyor. Örneğin Las Vegas'ta kanatlar nispeten küçük boyuttayken, Abu Dabi'de büyük kanatlara ihtiyaç duyuluyor."

"Formula 2'de tüm yıl boyunca aynı arka kanatlar kullanılıyor ve yere basma gücü seviyeleri bilindik eski yöntemle ayarlanıyor."

"F1 aracındaki güç ünitesi neredeyse 1000 beygir güç üretiyor ve bu inanılmaz derecede etkileyici! İçten yanmalı motor çok daha küçük bir hacme sahip olmasına rağmen, hibrit sistem sayesinde çok daha verimli. Bu sayede bataryadan gelen ekstra enerjiyi de kullanıyoruz, bu da bize 200 beygir daha fazla güç veriyor."

"F2 aracı ise geleneksel bir içten yanmalı motora sahip." dedi.