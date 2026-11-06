Formula 1 Sao Paulo GP

Bearman: "Beni zorlayacak bir takım arkadaşı için heyecanlıyım"

Oliver Bearman, Haas'ta Esteban Ocon'un yerine geçen yeni takım arkadaşı Rafael Camara'nın gelişinden endişe duymadığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 6 Kas 2026 14:00

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Brezilya Grand Prix'sinde Esteban Ocon'un yerine Haas koltuğuna oturarak ilk Formula 1 yarışına çıkmaya hazırlanan Rafael Camara hakkında konuşan Oliver Bearman, yeni takım arkadaşıyla yaşayacağı olası bir rekabeti değerlendirdi.

Tıpkı kendisi gibi Ferrari akademi pilotu olan Camara’nın takıma katılmasından endişe duymadığını ve kendi yeteneklerine sonuna kadar güvendiğini belirten Bearman, kendisini daha üst seviyeye zorlayacak güçlü bir takım arkadaşına sahip olmaktan heyecan duyduğunu vurguladı.

Takım içinde liderlik rolünü üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Bearman, koltuğunu kaybeden Ocon için üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.

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Brezilya GP öncesinde basına konuşan Bearman şunları söyledi: "Hayır, Camara hakkında hiç endişeli değilim.”

“Yani, bir pilot olarak kendime güveniyorum. Dürüst olmak gerekirse beni gerçekten zorlayacak bir takım arkadaşına sahip olacağım için çok heyecanlıyım.”

“Yıllar boyunca bunu hep yaşadım. Esteban beni çok zorladı ama Rafa da kesinlikle çok güçlü bir rakip olacak. Biz pilotlar, yanımızda bizi bir sonraki seviyeye taşıyacak birini isteriz ve takım performansı için de en iyi yol şüphesiz budur.”

“Sezon başından beri takıma liderlik etmek istiyordum çünkü uzun vadede Formula 1'de başarılı olmanın ve yükselmenin yolunun bu olduğunu biliyordum.”

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Tabii ki Esteban'ın burada olmaması garip bir duygu ve herkes için zorlu bir durum. Onun adına gerçekten çok üzülüyorum fakat şartlar karmaşık ve işler değişti.”

“Bunun bir aksaklığa yol açmamasını umuyorum. En azından geçen hafta hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Sonuçta Rafa'nın bu yarışlarda araçta olması olumlu bir durum ve bu bizi takım olarak önümüzdeki yıla da hazırlıyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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