Bearman: "Bu sezon bir noktada Magnussen'in yerine geçeceğimi biliyordum"
Bu hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sinde Kevin Magunssen'in Haas'ını sürecek olan Oliver Bearman, Formula 1'deki temellerini atmak istiyor.
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images
Bearman'ın gelecek sezondan itibaren Haas'ta kalıcı olarak yer alacağı onaylandı.
Magnussen'in 12 ceza puanı toplayarak yarıştan men edilmesiyle birlikte Bearman, Azerbaycan GP hafta sonunda Haas için yarışacak.
Bearman, "Her şeyden önce geri dönmek güzel."
"Umduğum koşullar bu değildi ama deneyimimi arttırmak ve tam bir hafta sonu geçirmek için harika bir fırsat."
"Sadece adım adım ilerlemek istiyorum ve bunu yapmak için yeterli zamanımız var. Bu hafta sonu üç seansımız var ve performansımı maksimum düzeye çıkarıp deneyim kazanmak istiyorum. Bu, F1'de tek seferde yaptığım en fazla seans olacak."
"Sadece kendimi geliştirmeye çalışıp keyif alacağım. Elbette sıkı çalışıyorum, Haas ile yarışacağım açıklandığından beri hazırlıklarım gelecek yıla yönelik." dedi.
Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Bearman ayrıca, bu sezon Haas için yarışma ihtimalinin bir süredir var olduğunu kabul etti.
"Kevin bir süredir yarış yasağına yakındı, bu yüzden bu sezon herhangi bir noktada F1'de yarışmanın potansiyel bir olasılık olduğunu biliyordum."
"Eğer seçebilseydim F2 ile çakışmayan bir yarış olurdu ama F1'e ne zaman geçeceğinizi seçemiyorsunuz ve her fırsatı değerlendiriyorsunuz."
"Bu, nasıl hazır olduğumu, nasıl geliştiğimi ve neler yapabileceğimi göstermek için harika bir fırsat."
"Geçen yıl F2 ile buraya geldiğimizde bu pistte kendime çok güveniyordum. Sadece temiz bir hafta sonu geçireceğim ve bunun da tadını çıkaracağım."
"İşin zor kısmı böyle bir pistte güven kazanmak çünkü duvarlar birbirine çok yakın... Geçen yıl birkaç kez duvara temas ettim, en önemlisi de sıralama turlarında süspansiyonu bükmüştüm ve bu benim için iyi bir an değildi."
"Bu yüzden özellikle ilk seanslarda biraz daha fazla güvenlik marjı bırakacağım. Bence asıl amaç sınırları zorlamaya ve bulmaya başlamadan önce araca ve kendime güvenmek."
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