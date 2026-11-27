Formula 1 Katar GP
Bearman: “Bir gün o kırmızı tulumu yeniden giymeyi çok isterim”
Uzun bir bekleyişin ardından Haas ile 2027 sezonu için bir yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyrulan Ollie Bearman, aylarca süren görüşmelerin yarattığı belirsizliği anlattı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 16:50
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Oliver Bearman, Haas F1
Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Aylardır devam eden sözleşme görüşmelerinin ardından Haas, perşembe günü Katar Grand Prix’si öncesinde 21 yaşındaki İngiliz pilot Ollie Bearman ile yola devam edeceğini resmi olarak duyurdu.
2027 sezonunda Brezilyalı çaylak Rafael Camara ile takım arkadaşı olacak Bearman, takımda kalacağından başından beri emin olmasına rağmen imza sürecinin uzamasının ekip içindeki odağı biraz dağıttığını itiraf etti.
2025’ten bu yana Haas koltuğunda oturan genç pilot, 2024 Suudi Arabistan Grand Prix’sinde Carlos Sainz’ın yerine geçerek çıktığı ilk yarışın kariyerinin dönüm noktası olduğunu belirtti. Gelecekte tam zamanlı olarak Ferrari’de yarışma hedefine de değinen Bearman, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Sonunda anlaşmaya vardık. Haas ile devam edeceğim çok uzun zamandır kesin olsa da süreç belli bir aşamaya geldiğinde ve takımdaki insanlar size ne yapacağınızı sormaya başladığında durum biraz sinir bozucu oluyor.”
Oliver Bearman, Haas F1
Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
“Bu süreçte ekip de asıl önemli olan şeye, yani pist üstündeki işlere tam anlamıyla odaklanamadı.”
“Neyse ki her şey rayına oturdu ve artık geleceğe odaklanabiliyoruz. Umarım ilerleyen yıllarda Ferrari’de yarışma şansı yakalarım, sonuçta burada olmamı onlara borçluyum.”
“2024'te Cidde'de bana o fırsatı vermeselerdi şu an burada olur muydum bilmiyorum. Beni 18 yaşındayken araca oturtarak büyük bir risk aldılar ve bu da karşılığını verdi.”
“Bana bu Haas koltuğunu da onlar sağladı. Bir gün o kırmızı tulumu yeniden giymeyi çok isterim, o hissi biraz tattım ama yetmedi. Asıl hayalim Ferrari için yarışmak."
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- Motorsport.com Ekibi
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