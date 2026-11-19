Formula 1 Las Vegas GP

Bearman, belirsizlikten rahatsız: "Haas'ta kalmayı hak ediyorum"

Haas pilotu Oliver Bearman, 2027 Formula 1 sezonu için henüz sözleşme imzalamamış olmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ronald Vording Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 12:20

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Liam Lawson ve Valtteri Bottas'ın 2027 sezonunda Formula 1 gridinde kalacaklarının doğrulanmasının ardından gelecek sezon için boşta kalan tek koltuk şu anda Oliver Bearman'ın Haas koltuğu.

Padokta Bearman'ın gelecek yıl da Formula 1'de yarışacağına dair neredeyse hiçbir şüphe bulunmasa da genç pilot, sözleşme görüşmelerinin uzamasından oldukça rahatsız.

Las Vegas'ta Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu basın mensuplarına konuşan Bearman, bu konudaki hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.

Bearman, "Söylenecek yeni bir şey yok. Açıkçası sezonun 20. yarışında hâlâ bir sözleşme imzalamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum."

“Söyleyebileceğim tek şey, bunun hayal kırıklığı yarattığı ve bir pilotun öz güveni açısından ideal olmadığı. Bu yıl iyi bir iş çıkardığımı biliyorum ancak gelecek yıl ne yapacağımı bilmemek hiç de ideal değil." dedi.

Bearman, Las Vegas'taki medya gününde kime veya kimlere karşı hayal kırıklığı yaşadığı sorusunu ise yanıtlamaktan kaçındı: "Bu konuda yorum yapmayacağım."

"Haas'ta kalmayı hak ettiğim çok açık, en azından ben böyle hissediyorum."

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Son üç yarışlık dönemde iyi bir ilerleme kaydettiğimizi gerçekten düşünmüştüm ancak görünüşe göre durum böyle değil. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Umarım bu hafta sonunu tamamlayabilir ve size güzel haberler verebilirim."

"2027 hedefim çok net: Burada henüz tamamlamadığımız işler olduğunu düşünüyorum. Ama bu konu benim kontrolümde değil."

Bearman, Ferrari ile olan bağlantısını sürdürüyor ancak İtalyan ekibinde gelecekte yarışma ihtimali konusunda herhangi bir garanti almanın zor olduğunu kabul ediyor.

"Ferrari ile sözleşmem bulunuyor. Ferrari bana ilk kez Formula 1'e adım atma konusunda bu inanılmaz fırsatı verdi. Hâlâ Ferrari'nin genç pilot programının bir parçasıyım ve en büyük hayalim Ferrari için yarışmak. Onlar sporun en ikonik takımı ve çocukken bana inanan ilk ekip."

"Bu hâlâ en büyük hayalim ancak geleceğe baktığımızda bazı zorluklarla karşılaşabileceğimiz de kesin. Bu konuda benim söyleyecek fazla bir şeyim yok, zaman içerisinde işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz."

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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