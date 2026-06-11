Bearman: “Barselona’da yeniden ilk 10’a girebileceğimize inanıyorum”

Takımlar şampiyonasında şu anda yedinci sırada yer alan Haas, bu sezon geride kalan altı yarışın beşinde puan barajının içinde yer almayı başardı ve yalnızca Miami GP'sini puansız kapattı.

Amerikan temelli olan ancak Avrupa operasyonlarını Banbury'deki merkezinden yürüten Haas ekibi, mayısın sonunda Kanada'ya büyük bir güncelleme paketi getirmişti; ancak bu güncellemelerin yarattığı farklar pist üstünde henüz tam anlamıyla görülemedi.

Son yarış olan Monako'da Fransız pilot Esteban Ocon, gridde 16. sıradan başlayıp harika bir performansla yarışı 9. sırada bitirmeyi başarmıştı. Fakat bu başarı saf araç performansından ziyade, doğru stratejiye ve orta sıralardaki rakiplerin aldığı cezalara dayanıyordu.

Haas’ın bu sezon topladığı 21 puanın 18'ine imza atan Oliver Bearman ise güncellenen parçaların Circuit de Barcelona-Catalunya'da nihayet fark yaratacağını umuyor.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Bearman, hafta sonu öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yarış dünyasının en güzel yanı, bir önceki hafta sonunu geride bırakıp puan kazanmak için önünüze çok hızlı bir şekilde yeni bir fırsatın çıkmasıdır: Benim de bu hafta sonu Barselona'dan beklentim tam olarak bu."

"Burası tüm pilotların ezbere bildiği bir pist. Kanada’ya getirdiğimiz güncellemelerin bize kazandırdığı gerçek performansı ilk kez burada net bir şekilde görebilmeyi umuyorum.”

“Düşük ve yüksek süratli virajların bir arada olduğu, geçişe fazlasıyla imkân tanıyan bir pist ve yeniden ilk 10’a girebileceğimize inanıyorum."

Bearman’ın takım arkadaşı Esteban Ocon da Monte Carlo sokaklarında yakaladığı bu ivmeyi sürdürmek istiyor.

Fransız pilot, "Monako’da puan aldıktan bu kadar kısa süre sonra yeniden direksiyon başına geçecek olmak güzel."

"Barselona, çok iyi bildiğimiz ve uzun yıllardır geldiğimiz bir pist. Hayatım boyunca burada binlerce tur atmış gibi hissediyorum.”

Esteban Ocon, Haas F1 Team Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Tek koltuklu bir yarış aracını ilk kez İspanya'da kullandığımı ve kariyerimin ilk galibiyetlerinden birini Renault ile burada aldığımı hatırlıyorum.”

“Ayrıca burada sayısız test yaptık. Takım olarak Monako bizim için kolay geçmemişti; bu yüzden sorunlardan uzak, daha stabil bir hafta sonu geçirmeyi ve hanemize yeni puanlar yazdırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.