Formula 1 Las Vegas GP

Bearman, Audi ile mücadeleyi değerlendirdi: “Sainz'ın farkı açmasına izin verdim”

Takımlar şampiyonasında Audi'nin üç puan önünde, yedinci sırada yer alan Haas'ın genç pilotu Oliver Bearman, performans sorunları nedeniyle rakiplerini yavaşlatıp başkalarının puan almasını sağlamaktan başka çareleri kalmadığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 09:30

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

2026 sezonunun sonlanmasına iki yarış kala takımlar şampiyonasında milyonlarca dolarlık ödül parası anlamına gelen yedincilik mücadelesi devam ediyor. 31 puana sahip olan Haas ekibi, 28 puanlı Audi'nin sadece üç puan önünde yer alırken Esteban Ocon'un ayrılığı sonrası takıma katılan çaylak Rafael Camara'nın uyum sürecinde takımın tüm yükü Oliver Bearman'ın omuzlarına binmiş durumda.

Las Vegas mücadelesinde 11. ve 12. sırayı alan Audi pilotları Nico Hülkenberg ile Gabriel Bortoleto'nun hemen arkasında 13. olan Bearman, puan barajına girecek tempoya sahip olmadıkları için Williams pilotu Carlos Sainz'ın önünü açıp Audi'leri yavaşlatmaya çalıştıklarını itiraf etti.

Franco Colapinto, Alpine, Oliver Bearman, Haas F1

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mevcut durumlarını oldukça can sıkıcı olarak nitelendiren genç İngiliz pilot, rakiplerine karşı uyguladıkları tek stratejiyi şu sözlerle anlattı: "Yarış tempomuz hiç iyi değildi ve aracımız normalde iyi olduğumuz yavaş virajlarda bu sefer çok yavaştı. Audi ile kıyaslandığında tempomuz beni hayal kırıklığına uğrattı.”

“Sezonun son yarışlarında onlara yakın olmayı en çok beklediğim pist burasıydı ama başaramadık, bu yüzden onların yarışını zorlaştırmaya çalıştık. Önlerinde kalamadım ama onlara biraz zaman kaybettirmeyi başardım ve Carlos Sainz'ın farkı açmasına izin verdim, ki yapmamız gereken tam olarak buydu.”

“Dürüst olmak gerekirse puanları asla sadece biz alamıyoruz, eğer biz puan alabiliyorsak bu diğer birçok pilotun şanssızlık yaşadığı anlamına gelir ki bu durum, normal şartlarda Audi'nin de puan alması anlamına gelir.”

“Dolayısıyla sadece pistte daireler çizip onların puan almamasını umuyoruz. Berbat bir durum ama elimizden başka ne gelir bilemiyorum."

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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