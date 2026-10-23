Formula 1 Amerika GP

Bearman: "Artık ilk dört takımdan birinde fırsat hak ettiğime inanıyorum"

Haas ile sözleşme uzatma görüşmelerinde pürüzler yaşansa da takımda kalacağına kesin gözüyle bakılan Bearman, asıl hedefinin Ferrari olduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 17:50

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

2027 sezonu için Haas’taki geleceği ve yeni sözleşmesi henüz resmi olarak açıklanmayan Oliver Bearman, geleceğine dair iddialı açıklamalarda bulundu. Esteban Ocon’un takımdan ayrılmasıyla Ferrari akademisinden arkadaşı Rafael Camara ile takım arkadaşı olmaya hazırlanan İngiliz genç yetenek, Haas’taki sözleşme sürecinin sadece prosedürlerden ibaret olduğunu ve endişe duymadığını belirtti.

Sözleşmenin uzatılmasındaki ufak gecikmelerin menajerlik şirketi ve Ferrari arasındaki kontrat detaylarından kaynaklandığını vurgulayan Bearman, kısa vadede Haas’a bağlı olduğunu ancak gözünün daha üst sıralardaki takımlarda olduğunu gizlemedi.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas’ın genç lideri konumuna yükselen 21 yaşındaki pilot, kariyer basamaklarını tırmanma arzusu ve hedefleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Kendi adıma da Ayao adına da söyleyebilirim ki birlikte çalışmaya devam etmek istediğimizden son derece eminiz.”

“Aradaki pürüzler tamamen benim kontrolüm dışındaki kontrat detaylarıyla ilgili. Bu konuları ekibime ve tabii ki Ferrari’ye bırakıyorum.”

“Haas’a tamamen bağlıyım. Sözleşmenin süresi benim uzmanlık alanım değil; Formula 1’de olduğum için mutluyum. Ancak orta ve uzun vadeye baktığımda, artık podyumlar için ön grupta mücadele etmeye hazır olduğumu hissediyorum.”

“Orta sıra takımları arasında olmak istediğim tek takım Haas. Ancak bir noktada üst sıradaki ilk dört takımdan birine geçme fırsatını hak ettiğime inanıyorum."

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ferrari Sürücü Akademisi'nin en kıdemli üyesi olan ve gelecekte ana takım koltuğu için ilk aday olarak görülen Bearman, Ferrari’nin kariyerindeki rolüne dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı: "Sonuçta ben Ferrari’nin genç pilotuydum ve burada olmamın temel sebebi de bu. Dolayısıyla geleceğimin nasıl şekilleneceği konusunda en büyük söz hakkı onlara ait.”

“Nihai hedefim tabii ki Ferrari ile bağlarımı koruyup oraya yükselmek. Kısa vadeli hırsım Haas ile devam etmek, ancak orta ve uzun vadeli hedefim podyumlar için savaşmak.”

“Umarım Haas bana bu fırsatı sunabilir ama tabii ki işin içinde Ferrari de var."

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