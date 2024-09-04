Bearman: "Antonelli'yi kıskanmıyorum"
Ferrari'nin genç yeteneği ve 2025 Haas pilotu Oliver Bearman, Mercedes ile anlaşan Kimi Antonelli'yi kıskanmadığını söylüyor.
Oliver Bearman, Haas F1 Team,rea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bu yıl Formula 2'dede Prema takımı için yarışan Oliver Berman ve Kimi Antonelli, gelecek yıl Formula 1'e girecekler.
Kimi, yeni sezonda Mercedes gibi üst düzey bir takımla yarışırken, Bearman da Haas'ın direksiyonuna geçecek.
Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alan Bearman, İtalyan sürücüyü kıskanmadığını söylüyor.
Bearman şöyle diyor: “Kimi'nin sözleşmesiyle ilgili haberlerin beklenmedik olduğunu söyleyemem! Şaka bir yana onun adına çok mutluyum."
"Açıklama için uzun süre beklemesi gerekiyordu. Bu süreçte çok fazla konuşma oldu. Sonunda geleceğiniz netleştiğinde, bu gerçekten güzel hissettiriyor."
"Özellikle de sözleşmeniz Mercedes tarafından açıklandığında daha da iyi olduğu ortada."
"Onun adına çok mutluyum, onu kesinlikle kıskanmıyorum."
"Ben de Formula 1'de yarışacağım ve en önemli şey bu. Şu anda sonuçlar çok yakın ve gelecek yıl puanlar için savaşabileceğimi hissediyorum."
"Bu yüzden ona en iyi dileklerimi sunuyorum. Gelecek yıl aynı gridi paylaşacağımız için mutluyum."
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