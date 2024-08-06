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Formula 1 Belçika GP

Bearman: “Antonelli, F1’de olmayı hak ediyor, onunla şampiyonluk için savaşmak istiyorum”              

Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli’nin Formula 1’e geçmesini istiyor.

Ezel Tan
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Oliver Berman 2025 yılında Haas ile Formula 1’deki ilk tam sezonunu geçirecek ve kendisinden beklentiler yüksek olacak.

Büyük olasılıkla Prema Formula 2’deki takım arkadaşı Andrea Kimi Antonelli de gelecek sezon Formula 2'deki ilk yarışına çıkacak.

İngiliz sürücü, 17 yaşındaki Antonelli’nin Formula 1'de yer almayı hak ettiğine inanıyor.

Bearman şöyle konuştu: "Kimi ile her zaman birlikte yarıştık. Birlikte bir yarış serisinden diğerine geçtik.”

“Kimi'yi uzun zamandır tanıyorum. Formula 4'te beraberdik, simülatörde çok vakit geçirdik ve şimdi Formula 2'de takım arkadaşıyız.”

“Umarım hak ettiği gibi Formula 1'e geçer. Umarım bir gün Kimi ve ben şampiyonluk için mücadele ederiz. En azından ikimiz de bunu hedefliyoruz.”

“Elbette dünya şampiyonu olmak istiyorum ve bunu Ferrari ile yapmayı hayal ediyorum. Beni 2021'den beri destekliyorlar ve potansiyelimi oldukça erken gördüler.”

“Ferrari bana inandı ve onlar için büyük bir risk olmasına rağmen Cidde'de beni yarıştırdı.”

“Takım bana ve yeteneğime inanıyor. Bir gün şampiyonluğu kazanmak istiyorum ve bunu Ferrari ile yapmak istiyorum."

Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari

Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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