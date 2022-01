BBS yeni dönemde F1'in jant tedarikçisi olmaya hazırlanıyor

Formula 1, yeni sezonda 13 inç lastiklerden 18 inç lastiklere geçiş yapacak ve sporda yeni bir dönem başlayacak.

Yeni sezonda tüm takımlar için tek bir jant tedarikçisi olacak ve RacingNews365.com, 10 takımın tamamına jant tedarik edecek şirketin BBS olacağını iddia etti.

BBS, böylelikle 18 inç lastiklerin kullanılacağı 2022 sezonuyla birlikte Formula 1'in resmi jant tedarikçisi olacak.

Habere göre resmi açıklama, bu hafta sonu gerçekleştirilen Tokyo Motor Show'da yapılacak.

Sözleşmenin bir parçası kapsamında BBS, kendisini F1'in resmi jant tedarikçisi olarak tanıtma ve pazarlama hakkına da sahip olacak.

BBS, son olarak 2011 yılında Ferrari'nin resmi jant tedarikçisiydi ve o yılın ardından spordan ayrıldı.

Bazı takımlar, şirketin uzun süredir şampiyonada yer almadığı için deneyimli olmadığını ve bunun da endişe verici olduğunu söylüyorlardı. Ancak FIA, BBS'nin gerekli tüm kontrollerden geçtiğini ve tüm gereksinimleri karşıladığını belirtti.

McLaren da geçtiğimiz günlerde, uzun süredir birlikte çalıştığı Enkei'ye 2022 partnerler listesinde yer vermemişti.

The BBS wheels of the Ferrari F2002

Fotoğraf: Sutton Images