BBC'ye göre Haas koltuğu için Piastri ve Daruvala da aday

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Haas, cumartesi Nikita Mazepin ile olan ortaklığını sonlandırdığını ve sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Böylelikle Mick Schumacher'in yanındaki koltuk boşa çıktı ve henüz takım, kiminle yarışacağını doğrulamış değil.

Haas'ın 10-12 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek testten önce yeni pilotunun adını açıklaması bekleniyor.

Koltuk için öne çıkan adayların Haas'ın yedek pilotu Pietro Fittipaldi ve Ferrari'nin yedek pilotu Antonio Giovinazzi olduğu belirtiliyordu.

BBC Sport'a göre koltuk için başka adaylar da var. BBC, ilk adayın Fittipaldi olduğunu doğrulasa da, aynı zamanda Red Bull'un genç sürücüsü Jehan Daruvala ve Alpine'in yedek pilotu Oscar Piastri'nin Haas koltuğu için adaylar arasında yer aldığını belirtti.

İddiaya göre Haas yönetimi, Red Bull veya Alpine ile kısa süre içerisinde anlaşma yapamazsa, sezona Fittipaldi ile başlayacak. Sözleşmenin imzalandığında ise koltuğa bu sürücülerden birisi geçebilir.

Oscar Piastri, Alpine reserve driver Fotoğraf: Alpine