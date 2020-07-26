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Formula 1 / Son dakika

BBC: "Yeni karantina önlemleri F1'i etkilemeyecek"

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BBC: "Yeni karantina önlemleri F1'i etkilemeyecek"
Ekleyen:
, Editör
26 Tem 2020 06:21

BBC, İspanya'dan gelen herkesin iki hafta sürekle karantinaya alınacak olmasını Formula 1 yarışını etkilemeyeceğini iddia etti.

İngiltere, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İspanya’dan gelen yolculara 14 günlük karantina uygulama kararı aldı.

Kararın alınmasında İspanya’da son dönemde artan vaka sayılarının etkili olduğu ifade edildi.

Katalonya, son 24 saatte 1493 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Katalonya'da mevcut durumda 71'i yoğun bakımda olmak üzere Kovid-19 teşhisi konulan 300'den fazla kişinin tedavisine hastanede devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da bugün itibarıyla yaklaşık 300 yerde aktif COVID-19 vakaları bulunurken, Aragon, Katalonya, Madrid, Navarra, Bask ve Endülüs bölgelerinde salgının artış hızı dikkat çekiyor.

BBC'den Andrew Benson'a göre alınan son önlemler Formula 1'i etkilemeyecek. Çünkü İngiltere, Formula 1 yarışını destekliyor ve sporu "elit sporlar" kategorisinde tutuyor.

Şimdilik İspanya Grand Prix'si de tehlike altında görünmüyor.

Ancak Katalonya'daki mevcut durum giderek endişe verici hale geldiği için, kararla ilgili değişiklik yapılma ihtimali de var.

 
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Editör Kemal Şengül

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