BBC: "Pirelli yeni lastik ihalesini kazandı"

BBC Sport'un edindiği bilgiye göre Pirelli, son Formula 1 lastik ihalesini kazandı ve ilerleyen yıllarda spora lastik tedarik etmeye devam edecek.

2011'den bu yana F1'in tek lastik tedarikçisi olan Pirelli, 2025-27 yılları arasında Formula 1'e lastik tedarik etmek için Bridgestone ile mücadele ediyordu.

F1'in tercihinin Pirelli olduğuna dair iddialar son haftalarda artmıştı. BBC'ye göre bu durum artık kesinleşti.

Pirelli yeni anlaşmayla 2025-27 yılları arasında F1'e lastik tedarik etmeye devam edecek. Ayrıca 2028 yılı için de bir opsiyonları olacak.

Bridgestone, uzun süren görüşmelerde Pirelli'nin ana rakibi olsa da F1'in patronu Stefano Domenicali'nin Pirelli'yi seçtiği anlaşılıyor.

Anlaşmanın bu hafta sonu yapılacak Katar GP'den sonra duyurulması bekleniyor.

Pirelli ve F1'e ait sözcüler, konu hakkında açıklamada bulunmayı reddettiler.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA, grid üzerinde Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

BBC'ye göre Domenicali, 1998'den 2010'a kadar F1'de yer alan ve motor sporları dünyasında büyük saygı gören Bridgestone'u seçmesi yönünde baskı gördü. İddiaya göre iki teklif maddi açıdan benzerdi.

Ancak Domenicali, Pirelli ile yola devam etme kararı aldı.

Bridgestone'un F1 için uygun lastikler üretebileceğinden kimsenin şüphesi olmasa da, 2025 sezonuna neredeyse 1.5 yıl kalması, bazı endişelere yol açıyordu.

Problemlerden birisi de Bridgestone'un -kural değişikliklerinden ötürü- 2025 ve 2026 için iki farklı lastik üretmek zorunda kalacak olmasıydı.

F1, Pirelli ile ne yapacağını biliyordu ve tedarikçisini değiştirme riskini göze almak istemedi.

Ayrıca Bridgestone'un son haftalarda anlaşma konusunda biraz isteksiz davrandığı iddia ediliyor.

BBC'nin iddiasına göre Pirelli, 2027'den sonra F1'den çekilmeyi düşünüyor ve yapılacak bu son anlaşma, Pirelli'nin F1'le son kontratı olacak.

Kaynaklar Domenicali'nin Bridgestone ile 2028'de Pirelli'nin yerine geçmesi için görüştüğünü belirtiyorlar. Fakat görüşmeler şu anda başlangıç seviyesinde.