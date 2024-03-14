BBC muhabirine göre dört takım Bearman'la ilgilenebilir
BBC muhabiri Andrew Benson, dört Formula 1 takımının Oliver Bearman ile yarışmak istiyor olabilir.
Oliver Bearman, Ferrari
Glenn Dunbar / Motorsport Images
Oliver Bearman, geçen hafta sonu Suudi Arabistan'da ilk Formula 1 yarışına çıkma şansı yakalamıştı.
İngiliz sürücü, Carlos Sainz'ın apandisit ameliyatı olması nedeniyle 3. antrenman ve sonrasında piste çıktı fakat harika bir iş yaptı.
Aracı sorunsuz şekilde damalı bayrağa getiren Bearman, yedinci olarak kariyerinin ilk puanlarını da aldı.
BBC muhabiri Andrew Benson, Ferrari'nin müşteri takımı Haas'ın yanı sıra üç takımın daha Bearman'la ilgilenebileceğini iddia etti.
Benson şöyle konuştu: "Kuşkusuz F1'e hazır ve takım arkadaşı Charles Leclerc de tıpkı diğerleri gibi aynı şeyi söyledi."
"Peki nerede koltuk bulabilir? Bearman Ferrari sürücü akademisinin bir parçası ve onu bırakmak istemiyorlar."
"Dolayısıyla en bariz aday Ferrari'nin müşteri takımı Haas olacaktır."
"Ancak Suudi Arabistan'daki performansı nedeniyle Bearman ile ilgilenen pek çok takım olacak. Bu nedenle Ferrari, Williams, Sauber veya belki Alpine ile de anlaşabilir."
Bearman'ın Avustralya'da hangi kategoride yarışacağı henüz belli değil. Carlos Sainz geri dönerse -İngiliz pilot- Formula 2'de yarışacak, yarışamazsa muhtemelen Leclerc ile birlikte yine Formula 1'de yarışacak.
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, prepares in the garage before the Race
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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