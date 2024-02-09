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BBC: "Horner'ın Red Bull'da devam etmesi zor, Newey'in yardımcısı Ferrari'ye gidebilir"

BBC, kaynaklarına dayandırdığı haberde Red Bull takım patronu Christian Horner'ın görevinde kalmasının düşük bir ihtimal olduğunu iddia etti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Bernie Ecclestone with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

2005'teki kuruluşundan bu yana Red Bull Racing'in başında yer alan 50 yaşındaki Horner, son şikayetler üzerinde bağımsız bir avukat tarafından soruşturuluyor.

Ana şirket Red Bull Gmbh, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Horner hakkındaki iddiaları "son derece ciddiye aldığını" belirtti.

Takım Horner'a karşı yapılan şikayetin niteliğini doğrulamadı ancak BBC Sport iddiaların "uygunsuz davranış" ile ilgili olduğunu anlıyor.

Horner'ın geleceği, iddiaların Pazartesi günü ortaya çıkmasından bu yana büyük bir spekülasyona konu oldu.

BBC Sport'a durumu değerlendiren pek çok kişi Horner'ın görevine devam etmesini beklemiyor.

Ancak Horner hem Red Bull hem de F1 içinde güçlü bir figür olduğu için durum ne yönde gelişeceği herkes tarafından yakından takip ediliyor.

Cuma günkü duruşma ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, Red Bull'un aklında büyük soru işaretleri olacak.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Eğer Horner görevden alınır ya da istifa ederse, kaynaklar onun yerine Red Bull'un Avusturya kanadından bir yöneticinin getirileceğini söylüyor.

Bu kişi, RB Leipzig futbol takımının eski başkanı ve kurucu Dietrich Mateschitz'in Ekim 2022'deki ölümünden bu yana F1 tarafından sorumlu Oliver Mintzlaff olabilir.

Horner, Red Bull'u bir galibiyet canavarına döndüren isimdi ve bunun için yıllarca harika yol haritaları belirledi.

Takımın kuruluşunda Adrian Newey'i ekibe gelmeyi ikna eden Horner, diğer pek çok kişiyi de takıma çekmeyi başardı.

BBC'nın haberine göre Horner'ın ayrılığı Newey'i pek etkilemeyecek. Fakat Red Bull'un teknik direktörü Pierre Wache'nin - yani Newey'nin yardımcısının- çok da uzak olmayan bir gelecekte Ferrari'ye gidebileceği konuşuluyor.

Daha önce Wache'nin adı Ferrari ile anılmış ancak takımıyla yeni anlaşma imzalamıştı.

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