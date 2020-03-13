Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
12 Mar
-
15 Mar
Immagini devam ediyor . . .
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
258 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

BBC: "Bahreyn ve Vietnam yarışları iptal edilecek"

paylaşım
yorumlar
BBC: "Bahreyn ve Vietnam yarışları iptal edilecek"
Ekleyen:
, Editör
13 Mar 2020 12:15

BBC'nin son dakika haberine göre Formula 1, önümüzdeki hafta sonu yapılacak Bahreyn yarışı ile Hanoi'deki Vietnam yarışının iptaline karar verid.

Formula 1'de 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP, McLaren çalışanlarından birinde Coronavirüs tespit edilmesinin ardından yapılan uzun görüşmeler sonrası iptal edildi.

McLaren'ın 14 çalışanı, Coronavirüs tespit edilen çalışanla temas ettikleri için karantina altına alındı ve son olanlardan sonra şimdi Bahreyn GP'nin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde belirsizlik var.

Ayrıca Chase Carey çarşamba ve perşembe günleri Hanoi'deydi ve yarışın iptalini görüştü.

BBC Sports'un son dakika geçtiği habere göre F1 yönetimi, hem bir hafta sonra yapılması gereken Bahreyn yarışını hem de Vietnam'daki yarışı ya iptal edecek ya da erteleyecek. 

Bu iki yarış her halükarda planlanan tarihte yapılmayacak ve habere göre sezonun ilk yarışı için nihai karar verilmedi.

Bu konuda takımlar, FIA ve F1 arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Melbourne'deki takım personeli ve ekiplerinin doğrudan takım fabrikalarına dönmesi planlanıyor.

Açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı da iddialar arasında.

Alakalı video

Sonraki haber
2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir

Önceki haber

2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir

Sonraki haber

Resmi: Bahreyn ve Vietnam F1 yarışları ertelendi!

Resmi: Bahreyn ve Vietnam F1 yarışları ertelendi!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Immagini sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Immagini
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
09:00
00:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

BBC: "Bahreyn ve Vietnam yarışları iptal edilecek"

30dk
2
Formula 1

2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir

1s
3
Formula 1

Resmi: 2020 Avustralya GP iptal edildi!

4
Formula 1

F1 patronu, Hamilton'ın "nakit kraldır" yorumuna yanıt verdi

5
Formula 1

Resmi: Bahreyn ve Vietnam F1 yarışları ertelendi!

5dk

Son Videolar

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi! 04:01
Formula 1
1s

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi!

Mercedes neden arka süspansiyonunu değiştirmek zorunda kalacak? 01:09
Formula 1

Mercedes neden arka süspansiyonunu değiştirmek zorunda kalacak?

F1 2020 - Avustralya GP, Albert Park pist rehberi 01:59
Formula 1

F1 2020 - Avustralya GP, Albert Park pist rehberi

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı 01:34
Formula 1

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor 01:05
Formula 1

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor

Son Haberler

Resmi: Bahreyn ve Vietnam F1 yarışları ertelendi!
F1

Resmi: Bahreyn ve Vietnam F1 yarışları ertelendi!

BBC: "Bahreyn ve Vietnam yarışları iptal edilecek"
F1

BBC: "Bahreyn ve Vietnam yarışları iptal edilecek"

2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir
F1

2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir

F1 pilotları yarışın iptal edilmesini destekledi
F1

F1 pilotları yarışın iptal edilmesini destekledi

F1'in hisseleri bir günde %25 değer kaybetti!
F1

F1'in hisseleri bir günde %25 değer kaybetti!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.