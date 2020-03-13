BBC: "Bahreyn ve Vietnam yarışları iptal edilecek"
BBC'nin son dakika haberine göre Formula 1, önümüzdeki hafta sonu yapılacak Bahreyn yarışı ile Hanoi'deki Vietnam yarışının iptaline karar verid.
Formula 1'de 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP, McLaren çalışanlarından birinde Coronavirüs tespit edilmesinin ardından yapılan uzun görüşmeler sonrası iptal edildi.
McLaren'ın 14 çalışanı, Coronavirüs tespit edilen çalışanla temas ettikleri için karantina altına alındı ve son olanlardan sonra şimdi Bahreyn GP'nin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde belirsizlik var.
Ayrıca Chase Carey çarşamba ve perşembe günleri Hanoi'deydi ve yarışın iptalini görüştü.
BBC Sports'un son dakika geçtiği habere göre F1 yönetimi, hem bir hafta sonra yapılması gereken Bahreyn yarışını hem de Vietnam'daki yarışı ya iptal edecek ya da erteleyecek.
Bu iki yarış her halükarda planlanan tarihte yapılmayacak ve habere göre sezonun ilk yarışı için nihai karar verilmedi.
Bu konuda takımlar, FIA ve F1 arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Melbourne'deki takım personeli ve ekiplerinin doğrudan takım fabrikalarına dönmesi planlanıyor.
Açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı da iddialar arasında.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
BBC: "Bahreyn ve Vietnam yarışları iptal edilecek"
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