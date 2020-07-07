BBC: "Alonso, 2021'de Renault ile F1'e dönecek"

Motorsport.com, Daniel Ricciardo'nun Renault'dan ayrılmasının ardından Fransız üreticinin Fernando Alonso ile görüşme gerçekleştirdiğini zaten öğrenmişti.

Bugün BBC, Fernando Alonso'nun Renault ile resmi sözleşmeye imza attığını ve açıklamanın yakında yapılacağını duyurdu.

Aynı dakikalarda ESPN de Alonso ve Renault arasındaki anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Renault henüz resmi bir açıklama yapmadı ve takım sözcüsü spekülasyonlar hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti.

Ama resmi imzalar zaten atılmış gibi görünüyor.

Yarın öğleden sonra Renault-Alonso anlaşmasının açıklanması bekleniyor.