Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

BBC: "Alonso, 2021'de Renault ile F1'e dönecek"

paylaşım
yorumlar
BBC: "Alonso, 2021'de Renault ile F1'e dönecek"
Ekleyen:
, Editör
7 Tem 2020 14:47

BBC, Fernando Alonso'nun 2021 yılında Renault ile Formula 1'e döneceğini iddia etti.

Motorsport.com, Daniel Ricciardo'nun Renault'dan ayrılmasının ardından Fransız üreticinin Fernando Alonso ile görüşme gerçekleştirdiğini zaten öğrenmişti.

Bugün BBC, Fernando Alonso'nun Renault ile resmi sözleşmeye imza attığını ve açıklamanın yakında yapılacağını duyurdu.

Aynı dakikalarda ESPN de Alonso ve Renault arasındaki anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Renault henüz resmi bir açıklama yapmadı ve takım sözcüsü spekülasyonlar hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti.

Ama resmi imzalar zaten atılmış gibi görünüyor.

Yarın öğleden sonra Renault-Alonso anlaşmasının açıklanması bekleniyor.

Sonraki haber
Styrian GP basın toplantısı programı belli oldu

Önceki haber

Styrian GP basın toplantısı programı belli oldu

Sonraki haber

Kubica, Avusturya'daki ilk antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıkacak

Kubica, Avusturya'daki ilk antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıkacak

trending Bugün

BBC: "Alonso, 2021'de Renault ile F1'e dönecek"
Formula 1 / Formula 1
1s

BBC: "Alonso, 2021'de Renault ile F1'e dönecek"

Vettel, Binotto'yu yalanladı: "Ferrari'nin kararı COVID-19'la ilgili değildi"
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Binotto'yu yalanladı: "Ferrari'nin kararı COVID-19'la ilgili değildi"

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”
Formula 1 / Formula 1
2s

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"
Formula 1 / Formula 1
2s

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"

Eski F1 pilotları, Vettel'i eleştirdi
Formula 1 / Formula 1

Eski F1 pilotları, Vettel'i eleştirdi

"Alonso, Renault anlaşmasıyla yıllık 10 ila 12 milyon euro kazanacak"
Formula 1 / Formula 1

"Alonso, Renault anlaşmasıyla yıllık 10 ila 12 milyon euro kazanacak"

Hamilton: "Albon'la aramızda düşmanlık yok"
Formula 1 / Formula 1

Hamilton: "Albon'la aramızda düşmanlık yok"

Villeneuve: "Ferrari, Sainz ile yeni Barrichello istiyor"
Formula 1 / Formula 1

Villeneuve: "Ferrari, Sainz ile yeni Barrichello istiyor"

Son Haberler

Kubica, Avusturya'daki ilk antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıkacak
Formula 1 / Formula 1
7dk

Kubica, Avusturya'daki ilk antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıkacak

BBC: "Alonso, 2021'de Renault ile F1'e dönecek"
Formula 1 / Formula 1
1s

BBC: "Alonso, 2021'de Renault ile F1'e dönecek"

Styrian GP basın toplantısı programı belli oldu
Formula 1 / Formula 1
1s

Styrian GP basın toplantısı programı belli oldu

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"
Formula 1 / Formula 1
2s

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

BBC: "Alonso, 2021'de Renault ile F1'e dönecek"

1s
2
Formula 1

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"

2s
3
Formula 1

Eski F1 pilotları, Vettel'i eleştirdi

4
Formula 1

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”

2s
5
Formula 1

Vettel, Binotto'yu yalanladı: "Ferrari'nin kararı COVID-19'la ilgili değildi"

Son Videolar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Son Haberler

Kubica, Avusturya'daki ilk antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıkacak
F1

Kubica, Avusturya'daki ilk antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıkacak

BBC: "Alonso, 2021'de Renault ile F1'e dönecek"
F1

BBC: "Alonso, 2021'de Renault ile F1'e dönecek"

Styrian GP basın toplantısı programı belli oldu
F1

Styrian GP basın toplantısı programı belli oldu

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"
F1

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”
F1

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.