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Formula 1 / Avustralya GP / Son dakika

BBC 5 Live Sport: Vettel ve Raikkonen evlerine dönüyorlar!

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BBC 5 Live Sport: Vettel ve Raikkonen evlerine dönüyorlar!
Ekleyen:
, Editör
12 Mar 2020 22:54

BBC 5 Live Sport'un yaptığı açıklamaya göre Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen, COVID-19 virüsünün bu hafta sonu yapılacak Melbourne yarışında giderek yayılması riskine karşı yarışmama kararı aldılar.

BBC 5 Live Sport editörü Andrew Benson, Melbourne yarışı öncesi çıkan coronavirüs salgınının yayılma tehlikesi sonucunda Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen'in ülkeyi terk ettiğini ve evlerine geri döndüğünü açıkladı. İki pilot da aynı uçak ile Avrupa'ya geri dönüyorlar. 

Sosyal medyada da iki pilotun uçak bilgileri ile ilgili görüntüler çıktı ancak ne Scuderia Ferrari, ne Alfa Romeo Racing ne de F1 yönetimi cephesinden resmi bir açıklama geldi.

Bununla beraber sosyal medyada dolaşan bir diğer iddia ise Max Verstappen ve babası Jos Verstappen'in de Melbourne'den ayrıldığı ve Avrupa'ya doğru ilerlemekte olduğu yönünde. Jos Verstappen'in, FIA'nın yarış hakkında bir karar vermemesine sinirlenip bu hamleyi yaptığı iddialar arasında. Ancak Red Bull cephesinden de bir açıklama gelmemiş durumda. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Efe Kahya

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