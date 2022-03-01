Bazı takımlar, yeni kuralların "ruhuna uymayan" güncellemeler mi hazırlıyor?

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Bütçe kısıtlamalarına rağmen, pek çok takım Bahreyn'deki ikinci test için güncellemeler hazırlıyor. Mercedes ve Red Bull'un araçlarında gözle görülür değişiklikler beklenirken, Ferrari genel olarak konseptinden memnun.

Barselona'da kimse elini tam olarak açmadı ve Bahreyn testleriyle beraber yavaş yavaş gerçek çözümlerini ortaya çıkarmaları bekleniyor. Bu da bazı endişeleri beraberinde getiriyor.

Bir mühendis, "Bahreyn'e kadar gri alanda olabilecek herhangi bir çözüm görmeyeceğiz." diyor.

Auto Motor und Sport'a göre FIA, yaptığı incelemelerde tüm araçların teknik düzenlemelerin ruhuna uymadığını gördü.

Haberde şöyle yazıyor: "Görünüşe göre, güncellemelerin yasallığını belirlemek için kullanılan CAD yazılımı, takımların yeni düzenlemelerin ulaşmaya çalıştığı hedeflerle örtüşmeyen güncellemeler hazırladığını gösteriyor."

Bu hedeflerin tam olarak ne olduğu belli değil. Ancak Formula 1'in yeni kurallarla beraber ulaşmaya çalıştığı öncelikli hedef, araçların birbirini daha rahat takip edebilmesiydi.

Formula 1 bunun için zemin etkisine geçiş yaptı fakat F1 takımları, daha fazla yere basma gücü bulmak için her yolu deniyor ve bu da yeni kurallarla hedeflenin dışına çıkılmasına neden oluyor.

F1, bu konuda oldukça sert bir tutum sergiliyor ve kurallara uygun olmadığını düşündüğü her çözümü yasaklayacak.