Bazı takımlar, SF-23'teki S-kanalının yasallığı konusunda FIA'dan açıklama talep ettiler

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Maranello'daki mühendisler, bundan birkaç hafta önce İtalyan basınına konuşmuş ve "yeni araçta 2-3 tane oldukça enteresan çözüm olduğunu ve bunlardan bazılarının gizli olacağını" söylemişti.

Ferrari 2023 aracını tanıttığında ise bu çözümlerden biri direkt olarak göze çarptı. SF-23'ün tanıtılmasıyla sidepod önünde bir hava girişine, sidepod üstünde ise hava çıkışına sahip olduğu fark edilmişti. Çok geçmeden bunun bir S-kanal olduğuna dair fikirler ortaya çıktı.

Normalde bu tarz yenilikçi çözümler deneyen takımlar bu çözümleri kameralardan ve diğer takımlardan olabildiği kadar gizli tutmaya çalışırlar.

Ferrari'de ise durum böyle değildi. Maranello merkezli ekip, kuralların serbestlik sağladığı bu bölgede aerodinamik bir çözüm üretmeye çalıştığını kabul etti. Buna ek olarak bu kanala "bypass kanalı" adını verdiğini de açıkladı.

Aracın tanıtılmasından itibaren büyük dikkat toplayan bu kanalın işlevi ve yasallığı konusunda birçok söylenti ortaya atıldı.

F1 tarihinde bir takım bu tarz yenilikçi ve performans kazandırabilecek bir çözüm ürettiğinde iki şeyden biri yaşanır: Ya rakip takımların parçanın yasal olmadığı yönündeki yoğun itirazları ve lobi çalışmaları sonucu bu çözüm yasaklanır ya da bu çözümün yasal olduğu açıklanır ve diğer takımlar bir an önce bu çözümü kopyalamaya çalışırlar.

Bundan ötürü de rakip takımların Ferrari'nin bu çözümüne nasıl tepki verileceği merak ediliyordu. İtalyan basınından Formu1a.uno'nun haberine göre, bazı takımlar S-kanalının yasallığı konusunda FIA'dan bir açıklama talep etti.

Aynı haberde, FIA'nın Ferrari'ye kendilerine böyle bir talep geldiği yönünde haber verdiği yazıldı.

Diğer takımların açıklama talebi sürpriz değil, özellikle de her takımın yeni araçlarını ve çözümlerini tanıttığı bu süreçte bu durum birçok kez yaşanıyor ve her takım, rakiplerinin aracında gördüğü bir parçanın yasallığı konusunda FIA'dan açıklama talep etme hakkına sahip.

Ferrari SF-23 s duct Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, elbette bu çözümü araca koymadan önce ilk olarak FIA mühendislerine sundu ve kanalın kurallara uygun olup olmadığını teyit ettirdi.

Nikolas Tombazis'in önderliğindeki ekip bu kanalın yasal olduğuna kanaat getirdi. Aksi takdirde bu çözüm araçta olmazdı. Yarın başlayacak testlerde de bu çözümü araçta göreceğiz çünkü bu çözüm FIA tarafından kurallara uygun olarak nitelendirildi.

Rakip takımlar ise bu kanalın kurallara nasıl uyduğu konusunda birtakım açıklamalar talep ediyorlar. Farklı takımların mühendisleri, bu çözümü Ferrari'nin FIA'ya yaptığı sunumda yorumladığından farklı yorumlayabilir ve farklı argümanlar sunabilir.

FIA'dan yapılacak olan açıklama ise rakip takımlara iki alanda yardımcı olabilir: İlk olarak çözümün yasallığı konusundaki soru işaretleri ortadan kalkacak.

İkinci olarak ise takımlar, FIA'nın bu açıklamasında sistemin nasıl çalıştığına dair biraz da olsa bilgi öğrenebilecekler. Sonuçta FIA, bu kanalın neden yasal olduğunu açıklarken sistemin nasıl çalıştığına dair ufak ipuçları vermek zorunda kalacak.

S-kanalının kurallara uygun olduğu açıklanırsa -ki çok büyük bir sürpriz olmazsa yasal olduğu açıklanacak- diğer takımların da bu çözümü bir an önce araçlarına uyarlamaya çalışmaları gerekecek ve zamana karşı bir yarış başlayacak. FIA'nın bu kanal konusundaki açıklamasından gelecek oldukça küçük bilgiler bile bu gelişim yarışında takımlara yardımcı olabilir.

Ferrari cephesi ise bu konu hakkında oldukça rahat. Sonuçta kış aylarında bu çözümü FIA'ya sunduklarında çözümün yasal olduğunu teyit ettirmişlerdi. Mühendisler, çözümünün kurallara aykırı olmadığı ve kuralların serbestlik sağladığı bu bölgede yenilikçi bir çözüm ürettiği konusunda kendine güveniyor.

Bundan ötürü de Ferrari kampında bu çözümün geleceği konusunda herhangi bir endişe yok ve sadece testlere odaklanmış durumdular.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Davide Cavazza