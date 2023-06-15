Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor

Formula 1 grid'i bu hafta sonu Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağmurun aralıklarla kendisini göstereceği Montreal'de olacak.

Yağmur elbette takımlar için iyi bir haber değil çünkü çoğu takım son yarışlara önemli güncellemeler getirdi ve bunları daha fazla test etmek isteyecekler.

Montreal'a güncelleme paketi getiren takımların işi ise daha zor olacak.

Bu takımların kimler olacağı büyük merak konusuydu. Şimdi bazı yeni bilgiler ortaya çıkmış durumda. İlk gelen bilgilere göre Aston Martin, aracın düzlük hızını arttırmak amacıyla yeni bir güncelleme paketi hazırladı. Bu kapsamda aracın tabanında ve ön kısmında değişiklikler yapılacak.

İtalyan Formu1a.uno'ya göre Alpine de yine büyük bir güncelleme paketi hazırlamış durumda. Bu güncelleme paketiyle, son yarışlardaki ivmeyi korumak istiyorlar.

Williams, güncelleme yapan son takım olacak. Barcelona'da hayal kırıklığı yaratan hafta sonunun ardından Williams, şimdilik sadece Albon yeni parçalara sahip olacak.

Bu arada, Ferrari yeni güncellemeler getirmek yerine, Barselona'ya getirdiği paketi daha iyi anlamak istiyor. Bu kapsamda antrenman seanslarını "test" olarak kullanacaklar.