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Formula 1 / Son dakika

Eleştirilere rağmen bazı pilotlar Austin pistini savundu

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Eleştirilere rağmen bazı pilotlar Austin pistini savundu
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
2 Kas 2019 09:11

Birleşik Devletler GP'nin gerçekleştirileceği Austin COTA pisti tümsekleri nedeniyle birçok pilotun eleştirisine maruz kalsa da, pisti savunan isimler de oldu.

Şampiyona lideri Lewis Hamilton, cuma günkü ilk antrenman seansının ardından başının ağrıdığını söylerken, bu sene pist yüzeyinin daha tümsekli olması nedeniyle "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan isimler de oldu.

Pit yolu çıkışı, 2. viraja giriş ve 9. virajdaki tümsek en kötü yerler olarak işaret ediliyor.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, tüm şikayetlere rağmen kendisinin herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.

Ricciardo, "Açıkçası mükemmel bir pist yüzeyindense böyle bir şeyi tercih ederim. Video oyunu gibi hissettiriyor."

"Bazı virajlar rahatsız ediyor ancak bu piste bir his ve karakter katıyor. Uyanık kalmanızı sağlıyor."

"Tabii ki zorlayıcı ancak bu da bir mücadele. Diğer pistlere benzemiyor." dedi.

Ricciardo, pit çıkışındaki değişikliğin kötü olduğunu kabul etti ancak yine de pürüzsüz yüzeylerdense bu şekilde karakteri olan yüzeyleri tercih ettiğini vurguladı.

Ricciardo, "Artık Austin'e geldiğimiz zaman neye hazırlandığımızı ve pistin pürüzsüz olmayacağını biliyoruz."

"Özellikle modern pistlerin bazıları aşırı mükemmel."

"Bu yüzden bazı sıkıntılarına rağmen bu pisti seviyorum. Bence iyi ve sürüş yapamayacağımız kadar kötü durumda değil."

"Araçlar bir arada kalıyor, parça kopmuyor. Bu açıdan sorun yok." dedi.

Max Verstappen ve Sergio Perez, pist yüzeyindeki tümseklerin ister araç içerisindeki hareketlerle, isterse kazaya sebep olmasıyla olsun yaralanmaya sebep olabileceklerini düşünüyor.

Ancak Renault'nun diğer pilotu Nico Hulkenberg, o görüşlere katılmıyor.

Hulkenberg, "Acı verici ancak dinamik bir pist. Koltuk üzerinde çok fazla hareket ediyorsunuz."

"Ancak bunu seviyorum. Pist bu şekilde ekstra bir karakter kazanıyor. Çok sayıda pürüzsüz, az sayıda tümsekli olmak üzere farklı özelliklerde pistler var."

"Burası farklı, normal tümsekli bir pist değil. Toprak hareket ediyor. Dalgalı gibi. Buraya has bir durum var." dedi.

Hulkenberg, çok tehlikeli bir durum olduğunu düşünmediğini söyledi ancak arka düzlüğün sonundaki büyük frenlemenin pilotları yakalayabileceğini söyledi.

Hulkenberg, "Birkaç sene önce orada birkaç defa aracın kontrolünü kaybediyordum. Normalde ilk tura kadar oradan geçmezsiniz. Ancak umarım her şey güzel olur." dedi.

2. antrenman seansında, ilk seanstaki S virajlardaki tümsekte aracının arkasını kaybederek büyük bir kaza geçiren Romain Grosjean, 1. viraja gelirken frenleme yapılan bölge haricinde pistin güzel olduğunu söyledi.

Grosjean, "Turun geri kalan kısmı, piste bir karakter katıyor ve oldukça güzel." dedi.

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Editör Scott Mitchell

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