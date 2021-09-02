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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Bazı aktivist gruplar, Hollanda GP'de eylemler düzenlemeyi planlıyor

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Radikal çevre aktivistlerinden oluşan Extinction Rebellion grubu, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan Hollanda GP'de "Formula 0" sloganı altında eylemler düzenlemeyi planlıyor.

Bazı aktivist gruplar, Hollanda GP'de eylemler düzenlemeyi planlıyor

Adı "Yok oluş İsyanı" olarak çevrilebilen Extinction Rebellion grubu, iklim krizi karşısında karar alıcıların harekete geçmesini amaçlayan eylemler yapan aktivistlerden oluşuyor.

Grup, büyük ve karbon emisyonu yüksek şehirlerde kimi zaman agresif eylemler yaparak, değişim istiyor ve küresel ısınmanın ne kadar büyük bir sorun olduğuna dikkat çekiyor.

Dünyada karbon emisyonu en yüksek organizasyonlardan biri olan F1, Extinction Rebellion'ın dikkatini çekmiş gibi duruyor. F1, her ne kadar karbon emisyonunu azaltmak için planlamalar yapsa da ve 0 karbon emisyonlu bir gelecek hayal edilse de, F1'in mevcut karbon ayak izi hâlâ çok yüksek. 

Extinction Rebellion, bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve on binlerce insanın canlı takip edeceği Hollanda Grand Prix'sinde eylem düzenleyeceğini açıkladı. Eylem, pazar günü gerçekleştirilecek. 

Eylem, F1'in karbon emisyonunu sıfırlamasını isteyen "saçmalığa hayır, şimdi sıfırla" sloganı altında gerçekleştirilecek. Aktivistler, pistte bisikletleriyle turlayarak "Formula 0" yarışı gerçekleştirilecekler.

Grup tarafından yapılan açıklamada, bu pistin ve yarışın ürettiği "gereksiz" karbon ve sera gazı emisyonunun küresel ısınmaya olan etkisinin protesto edilmesi istendiği belirtildi. Grup, eyleme katılacaklardan "Formula 0" bayrakları getirmelerini istedi. 

Pazar günü gerçekleştirilecek bisiklet aksiyonuna kaç kişinin katılacağı belli değil.

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Bu grand prix, gereksiz emisyonların ve doğamızın parçalanmasının somut bir örneği. Yine de devlet, bu fosil partisini bir istisna olarak görüyor. Savaş uçakları, kümelenmiş kamplar, nitrojen sınırının aşılması, hayvanların ezilmesi... F1'de bunların hepsi var." ifadelerine yer verildi. 

"Formula 0" eyleminin organizatörlerinden biri ise, "Extinction Rebellion, iklim eylemini ertelemenin artık bir seçenek olmadığını düşünüyor. Bu yüzden bu tarz fosil partilerinin toplumumuzda artık yeri yok."

"Kültürel bir değişim gerek. Bu değişimle birlikte kazanmak; emisyonunun 0 olmasıyla belirlenmeli." dedi. 

ad.nl'e göre, Extinction Rebellion yarışa karşı olan tek grup değil. HOB isimli diğer bir çevreci grup da yarışın çok fazla çevre kirliliğine izin verdiğini belirterek; bölgenin böyle bir yarışa ev sahipliği yapmamasını istiyor. 

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