Bazı 2022 araçları, minimum ağırlık limitinin önemli derecede üstünde olabilir

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Auto Motor und Sport'un belirttiğine göre ismini vermek istemeyen bir takım patronu, "Tüm takımlarla görüştüm. Bazı araçlar minimum ağırlığın en az 10 kilogram yukarısında" şeklinde bir demeç verdi.

Yeni kurallarla birlikte Formula 1 araçlarının minimum ağırlığı 43 kilogramlık bir artış ile 795 kilograma çıktı.

Bu ağırlığın önemli bir kısmı, bu sezon önceki sezonlara göre boyutu daha büyük 18 inç jantların ve lastiklerin kullanımı ve araçların şasisindeki, güvenlik bilgilerini artıracak ve FIA ​​tarafından getirilen yeni, daha sıkı çarpışma testlerini geçecek yapısal değişikliklerden geliyor.

Takımlar geçmişte minimum eşiği aşmak için araçlarına ağırlık eklemeye ihtiyaç duyuyorlardı, fakat herhangi bir ekstra gramın dahi tur süresi üzerinde olumsuz bir etkisi bulunuyor. Bu da takımların gereksiz ağırlıkları azaltmaya çalıştıkları anlamına geliyor.

Ancak AMuS'un raporuna göre, şu anda birçok garajda tam tersi bir sorun yaşanıyor. Rapor, ağırlığı azaltmak için yapılacak daha fazla geliştirme yapan takımların, ilgili bütçe sınırlarından değerli fonlar alacağını iddia ediyor. Bu fonlar, takımların performans arayışı için kritik olabilir.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Erik Junius

Lando Norris, sezon öncesi testlerinin ilk gününde, araçların özellikle yavaş virajlarda "daha hantal" hissettirdiğini ve yeni araçlarla sürüş yapmanın sıralama turlarında yüksek yakıtla araç kullanıyormuş gibi olduğunu söyledi.

Ferrari'nin şasi proje mühendisliği başkanı Fabio Montecchi de Scuderia'nın arabalarını tasarlarken karşılaştığı dengeleme sorunlarından bahsetti ve F1-75'e aerodinamik performans eklemeye çalışırken araçlardaki ek ağırlığın "görüş ayrılıklarına" neden olduğunu iddia etti.

"Bu hedefler genellikle birbiriyle çelişiyordu, bu nedenle genel performansı optimize etmek için en iyi şekilde uzlaşmak gerekiyordu"

"Araç ağırlığı ve aerodinamik performans hedefleri genellikle çatışır. O anlarda aracın performansını gözden kaçırmamak önemli."

Barcelona testleri geçtiğimiz Cuma günü sona erdi. Bir sonraki test 10-12 Mart tarihleri ​​arasında Bahreyn'de yapılacak. Bu teste kadar takımların araçta değişiklik yapmak için zamanları olacak.

Merakla beklenen 2022 sezonu ise 20 Mart'ta Bahreyn GP ile başlayacak.