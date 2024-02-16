Bayer: "Yeni bir F1 takımının doğuşuna şahit olduk"

2006'dan 2019'a kadar Scuderia Toro Rosso adı altında yarışan İtalyan takım, Avusturyalı şirket tarafından kontrol edilen giyim markası AlphaTauri adını aldıktan sonra yeni sezonda tekrar değişime uğradı: Takımın tam ismi Visa Cash App RB oldu.

2024 için aynı pilot kadrosuyla (Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda) devam etmeye karar veren takımda, takım patronu dahil pek çok değişiklik söz konusu.

Shakedown'ın ardından yeni takım patronu Laurent Mekies, RB takımı hakkında şunları söyledi: "Bu çok özel bir an çünkü 10 yıldan uzun bir süre önce bu ekiple yaşadığımız inanılmaz anılar, buraya geri dönmek harika."

"Yönetim ekibi olarak çok benzersiz bir yapıya sahibiz. Peter ve ben lider olarak el ele çalışıyoruz. Her birimizin kendi sorumluluk alanı var; Peter şirketin ticari, pazarlama ve iletişim gibi tüm yönleriyle ilgileniyor. Ben ise takımın sportif, teknik ve üretim tarafıyla ilgileniyorum."

CEO Bayer ise, bu heyecan verici değişimden oldukça mutlu olduğunu dile getirerek yeni sezon için hedefledikleri noktalara değindi.

Bayer, "Yeni bir Formula 1 takımının doğuşuna şahit olduk."

VCARB 01 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Visa Cash App RB, sadece bir Formula 1 takımının evrimi değil, aynı zamanda griddeki yeri için savaşan yeni bir takım."

"Las Vegas'ta müzik, spor, sanat ve eğlenceyi birleştirerek yılın tonunu belirleyen süper heyecan verici bir lansman etkinliğimiz oldu ve bu yüzden yakında piste çıkmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz."

"Visa Cash App RB taraftarlara yeni bir deneyim sunacak. Her şeyden önce Visa ve Cash App ile olan ortaklıklarımız aracılığıyla sporu demokratikleştirmeyi hedefleyeceğiz, hafta sonları F1 yarışları etrafında çok sayıda etkinlik yaratacağız: Bunlar müzik etkinlikleri olacak ve taraftarlar için her türlü eylem ve atraksiyon sağlanacak. Böylece taraftarların takımla, pilotlarla ve diğer taraftarlarla etkileşime girebilmelerine katkı sağlayacağız."

"Aynı zamanda biz, ortaklarımız ve hissedarlarımız spor ve müzik olmak üzere iki evrensel dil olduğuna inanıyoruz. Herkes bir ritmi ve bir yarış sonucunu anlar. Ancak bu ikisini bir araya getirmek, F1 takvimine eklemek istediğimiz bir başka unsur." dedi.

Son olarak takımın teknik direktörü Jody Eggington, takım arkadaşlarının söylediklerine katılarak Visa Cash App RB için belirledikleri hedeflerden bahsetti.

Eggington, şunları söyledi: "Genel hedefimiz rekabetçi olmak, orta sıralarda sıkı bir şekilde mücadele etmek ve aracın sahip olduğu tüm performansı göstermek."

"Bence bu kutuların hepsini işaretleyebilirsek ve araçtan en iyi verimi alabilirsek mutlu olacağız ve ardından aracı geliştirmek için net bir yön belirleyeceğiz. Yani ilk yarıştan itibaren yıl için hedeflerimiz var."