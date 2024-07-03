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Formula 1 Avusturya GP

Bayer: "Yarışlara en çok odaklanmış iki pilot Ricciardo ve Verstappen"

RB CEO'su Peter Bayer'e göre pilotu Daniel Ricciardo, üzerinde oluşan baskıları savuşturarak kendine ve yarışlara odaklanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ricciardo'nun RB ile olan sözleşmesi henüz yenilenmedi ve Avustralyalı pilot 2025'te gridde kalmaya devam etmek istiyor.

Ricciardo, takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya kıyasla nispeten durgun bir sezon geçirdi. Ancak Avustralyalı'nın tecrübesi düşünüldüğünde iki tarafın da Ricciardo'dan beklentileri çok daha farklıydı.

PlanetF1.com'a verdiği bir röportajda konuşan RB CEO'su Peter Bayer, bu konuda şunları söyledi: "Daniel'i geliştirmemize gerek yok. O, iyi bir performans sergilemek ve Yuki ile birlikte bize yardımcı olmak için geldi."

"Daniel, Yuki'nin gelişiminin bir parçası oldu. Aynı zamanda, çok hızlı ve deneyimli bir pilot olduğu için ondan çok daha iyi bir performans bekliyoruz."

Ricciardo'nun koltuğunun tehlikede olup olmadığı sorusuna Bayer şu yanıtı verdi: "Yani baskı yaratmak istemiyoruz ama bence her iki taraf da iyi bir performans göstermesi gerektiğini biliyor. Eğer bunu göremezsek, gelecek yıl bizimle yarışması zor olacaktır." 

Ricciardo kısa bir süre önce 1997 F1 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve'ün ciddi eleştirilerine maruz kaldı. Villeneuve, son yıllarda formu düzensiz olan pilotun neden hâlâ bir koltuğa sahip olduğunu sorguladı.

Peter Bayer, CEO RB F1 Team

Peter Bayer, CEO RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ricciardo'nun hem kendisine yeni bir anlaşma kazandıracak düzeyde performans göstermesi hem de dış gözlemcilerin eleştirilerini göğüslemesi için ciddi bir baskı altında olduğu bu dönemde ne kadar dirençli olduğu sorulduğunda Bayer, pilotunun bu durumla ustalıkla başa çıktığını görebildiğini söyledi.

"Kesinlikle bununla mümkün olan en iyi şekilde başa çıkıyor."

"Dürüst olmak gerekirse bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Bence 'onlara yanıldıklarını kanıtlayacağım' diye düşünüyor. Bu yüzden harika bir şekilde odaklanmış durumda."

Bayer, RB takımının pilotlarının pist dışında dikkatlerini dağıtan unsurları azaltmak için elinden geleni yaptığın söyledi.

"Artık ekstra medya zamanı yok - bunu gerçekten en aza indiriyoruz. Sponsorluk görünümleri de minimum düzeyde,."

"Hatta birisi bana telefonundaki Instagram uygulamasını sildiğini ve dikkatinin dağılmadığından emin olmak için ekibinin yönetmesine izin verdiğini söyledi!"

"Muhtemelen şu anda yarışlara Daniel kadar odaklanmış olan tek kişi Max [Verstappen]. Bence gridde 'yarış her şeydir' diyen iki kişi onlar."

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